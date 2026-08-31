Federico Gutiérrez ya va al FBI: entregará información sobre presunta corrupción del gobierno de Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este lunes 31 de agosto que se dirige a las oficinas del FBI en Miami, Estados Unidos, para entregar información relacionada con personas y empresas que, según sus señalamientos, habrían servido como testaferros y participado en un presunto esquema de lavado de activos relacionado con recursos de la anterior administración de la capital antioqueña.

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El mandatario dio a conocer el viaje a través de su cuenta de X, donde aseguró que la documentación será puesta en conocimiento de las autoridades estadounidenses para solicitar que se investiguen los movimientos financieros que, según su denuncia, habrían salido de Medellín y pasado por Panamá antes de llegar a Miami.

“Entregaré información al FBI de empresas y personas que habrían servido como testaferros a la GDO ‘Los Hermanitos Q’”, escribió Gutiérrez en su publicación, en la que también relacionó el anuncio con las acciones que, según él, deben adelantarse contra las estructuras de corrupción y crimen organizado.

En un video publicado posteriormente, el alcalde explicó que uno de los temas que abordará durante su visita a las oficinas del FBI en Miami será la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de diferentes organizaciones criminales.

Gutiérrez mencionó al ELN, el Clan del Golfo, las estructuras de las FARC y otras organizaciones criminales de Medellín, y cuestionó las consecuencias que, a su juicio, habría tenido la política de Paz Total implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, el funcionario también puso el foco sobre la presunta existencia de empresas y personas vinculadas con movimientos de dinero que habrían tenido origen en hechos de corrupción relacionados con la administración anterior de Medellín.

“Entregaremos documentos donde pedimos que se investiguen algunas empresas acá que habrían hecho parte del lavado de activos de parte de la corrupción de la administración anterior”, afirmó Gutiérrez en el video.

El viaje del alcalde coincide además con una jornada judicial que genera expectativa en Medellín. Este lunes está programada la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. De acuerdo con lo señalado por Gutiérrez, la Fiscalía solicitará en esta diligencia una medida de aseguramiento.

El alcalde también hizo referencia a esta audiencia en su publicación y anunció que informará sobre lo ocurrido una vez finalice la diligencia judicial.

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Los señalamientos de Gutiérrez se producen en medio de las investigaciones y controversias que han rodeado a la anterior administración de Medellín y a personas cercanas al exmandatario Daniel Quintero. La entrega de documentación al FBI busca, según explicó el actual alcalde, que las autoridades estadounidenses revisen posibles operaciones financieras realizadas en su territorio.

Por ahora, las acusaciones sobre lavado de activos, utilización de testaferros y traslado de recursos hacia Estados Unidos hacen parte de los señalamientos expuestos públicamente por Federico Gutiérrez. La eventual existencia de delitos y la responsabilidad de las personas o empresas mencionadas deberán ser establecidas mediante las investigaciones de las autoridades judiciales correspondientes.