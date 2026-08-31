Se cumplen 21 días desde el terremoto: este es el panorama que deja la catástrofe hasta este 31 de agosto

Han pasado 21 días desde la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La catástrofe continúa dejando nuevas cifras de afectación mientras avanzan las labores de atención y evaluación de daños en las regiones golpeadas.

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El más reciente reporte, con corte a las 6:30 de la mañana de este lunes, 31 de agosto de 2026, muestra un incremento en el número de personas y familias afectadas por el sismo. De acuerdo con el balance nacional, ya son 497 municipios en 16 departamentos los que han reportado algún tipo de impacto.

En total, 225.024 familias y 449.442 personas aparecen registradas como afectadas por la emergencia. Las cifras también evidencian cambios en el número de personas heridas y desaparecidas frente a reportes anteriores.

El balance mantiene en 331 la cifra de personas fallecidas, mientras que el número de heridos ascendió a 4.505. Por otra parte, 136 personas continúan desaparecidas y 364 han sido rescatadas durante las labores adelantadas por los organismos de emergencia.

El impacto sobre las viviendas también aumentó. Hasta el momento, 198.720 presentan algún tipo de avería, mientras que 37.255 fueron destruidas como consecuencia del terremoto. En cuanto a otras edificaciones, se estiman 5.849 edificios averiados y 646 colapsados.

Panorámica del Chocó luego del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: SEMANA

La infraestructura esencial para la atención y los servicios destinados a las comunidades también continúa afectada. El reporte registra 406 centros de salud con daños y 4.268 centros educativos afectados. A esto se suman 5.524 centros comunitarios que presentan algún tipo de afectación.

Por otro lado, según el nuevo balance, 462 vías han resultado afectadas, mientras que cinco aeropuertos presentan daños. En materia de suministro de agua, se reportan 122 acueductos afectados. Los puentes también hacen parte de la infraestructura golpeada por el sismo; en total, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales han registrado afectaciones.

Asimismo, los animales también se han visto afectados por esta emergencia; el reporte más reciente señala que 2.874 han resultado afectados, mientras que los organismos encargados de las labores de atención y rescate han logrado poner a salvo a 2.976.

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El aumento en el número de familias, personas y viviendas afectadas responde a la actualización de los reportes provenientes de los municipios que continúan siendo evaluados por las autoridades. Por ello, el balance podría presentar nuevas modificaciones a medida que avancen las labores de verificación, atención de damnificados y consolidación de información.

Con casi 450.000 personas afectadas, más de 37.000 viviendas destruidas y cientos de establecimientos de salud, educación y servicios comprometidos, las autoridades mantienen desplegadas acciones de respuesta y recuperación en las zonas que sufrieron los mayores efectos del terremoto.