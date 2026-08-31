Congresista Óscar Benavides irá esta semana a la Corte Suprema a responder por el caso de las donaciones

Esta semana, el congresista Óscar Benavides, del Movimiento Libres, se verá cara a cara con el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, para responder por la indagación previa que tiene en su contra después de que salió en redes sociales a pedir donaciones a cuentas personales para las víctimas del terremoto en Chocó.

La cita programada para este viernes, 4 de septiembre, a las 9:00 a. m. tiene como fin recibir la versión libre del congresista Benavides, para que responda por el proceso que avanza en su contra por los delitos de captación masiva de dineros y usurpación de función pública.

Primicia: abren indagación contra el congresista Óscar Benavides por pedir donaciones a cuentas personales. Debe rendir versión

El caso contra Benavides inició después de que Daniel David Martínez, egresado de Derecho, le interpuso una denuncia en la Corte Suprema por la colecta pública que lideró junto a la integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, Laura Camila Vargas.

Ese escándalo se desató después de que el legislador y su asistente manifestaron que dichas cuentas para las donaciones eran de una fundación, pero, según la denuncia, después de varias verificaciones apareció registrado el nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político de Chocó que sería cercano a Benavides.

El denunciante le pidió a la Corte Suprema una “trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material” de los más de 300 millones de pesos que, según Benavides, ha recogido junto a su equipo de trabajo legislativo luego de que empezó a impulsar las donaciones para los damnificados del terremoto en Chocó.

Varios días después, SEMANA reveló en primicia que la denuncia por reparto le llegó al despacho del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, quien decidió abrir indagación previa contra el congresista de Libres por los dos delitos antes mencionados.

Pero, además de esa decisión, el magistrado Farfán también citó para este 4 de septiembre a las 9:00 a. m. al congresista Benavides para que rinda versión libre frente a este escándalo que surgió después del terremoto que azotó a Colombia.

Con esas decisiones judiciales en su contra, el representante a la Cámara, Óscar Benavides, manifestó en su cuenta de X que “si me van a mandar a la cárcel por ayudar a mi gente del Chocó, me iré con gusto (…) tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”.

Esta versión libre que rendirá el congresista en los próximos días servirá para aclarar su situación frente a la investigación que avanza en su contra por los delitos de captación masiva de dineros y usurpación de funciones.