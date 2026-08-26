Primicia: Abren indagación contra el congresista Óscar Benavides por pedir donaciones a cuentas personales. Debe rendir versión

Esta revista pudo confirmar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el representante a la Cámara, Óscar Benavides, del Movimiento Libres, por las donaciones que pidió a cuentas bancarias personales para los damnificados del terremoto en Chocó.

SEMANA conoció que el alto tribunal ya tiene todo listo para avanzar en esa indagación contra el congresista por dos delicados delitos: captación masiva y habitual de dineros, y usurpación de función pública.

Denuncian ante la Corte Suprema al congresista Óscar Benavides por pedir donaciones a través de cuentas personales

Los hechos que fueron denunciados en la Sala de Instrucción de la Corte llegaron, por reparto, al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien consideró que, ante la gravedad de la situación, lo más conveniente es citar en los próximos días al legislador para que explique en versión libre todo este proceso penal en su contra.

Esa denuncia, que fue conocida en su totalidad por este medio, dejó en evidencia supuestas irregularidades que se habrían dado en la recolección de esos dineros, después de que Benavides utilizó sus redes sociales para promover esas donaciones a unos números de cuenta de una fundación, pero, según el documento en poder de la Corte, estaban a nombre de José Francisco Ibalde Ibárra, un líder político de Chocó que sería cercano al congresista Benavides.

El representante respondió en su momento que Ibalde Ibarrá sería el representante legal de dicha fundación, quien dio permiso para que las donaciones solicitadas por Benavides fueran consignadas en cuentas de Nequi y Bancolombia. Pero el congresista del Movimiento Libres aclaró que nunca se divulgó información de sus cuentas personales.

Esas explicaciones no fueron suficientes para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que decidió abrir indagación previa y, en los próximos días, citar al congresista Óscar Benavides para que entregue todas las explicaciones del caso por medio de una versión libre.

Daniel David Martínez, egresado de la carrera de Derecho, fue el responsable de denunciar al legislador ante la Corte para que le siguieran el rastro a la colecta abierta al público que lideró el congresista de Libres junto a Laura Camila Vargas, una mujer que integra su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Martínez le pidió a la Corte Suprema que compulsara copias a la Fiscalía para que investigue tanto a Vargas como a José Francisco Ibalde, pues al no tener fuero, es otra instancia la que debe investigar si las dos personas cercanas a Benavides habrían incurrido en alguna irregularidad al recolectar las donaciones en cuentas personales en vez de hacerlo a través de los canales oficiales. Esa ha sido la principal duda sobre el manejo de esos recursos.

El congresista comunicó a través de su cuenta de X que dicha colecta de donaciones dejó un total de 300 millones de pesos que iban a ser dirigidos para ayudar a Chocó tras el terremoto. Por eso, la Corte también entrará a verificar todo lo que ocurrió con esa recaudación y el destino final de dicho dinero.