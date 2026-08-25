Lucy Laborde revela nueva denuncia contra la fiscal Camargo: filtraciones, injerencia y el caso Fucoso contra Nicolás Petro

La exfiscal Lucy Laborde, quien estaba a cargo de llevar a juicio a Nicolás Petro hasta su estrepitósa salida de la Fiscalía, radicó una denuncia contra quien fue su jefe, la fiscal general Luz Adriana Camargo, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por una serie de irregularidades que rodean el caso del hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

SEMANA accedió al documento completo que Laborde radicó ante el Congreso de la República alertando filtraciones de información reservada, injerencia de la Presidencia de la República y hasta ‘jugaditas’ frente al otro proceso contra Petro Burgos por el caso de la fundación Fucoso.

Aunque la denuncia va en contra de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la exfiscal Lucy Laborde le pidió al Comisión de Acusación que compulse copias ante la autoridad competente para que investigue a Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la entidad, y el abogado Alejandro Carranza, quien defiende los intereses del hijo del exmandatario.

El documento en poder de esta revista revela que después de recibir el proceso contra Nicolás Petro, la entonces fiscal Lucy Laborde recibió al abogado Ricardo Gaviria, quien lo defendió antes de la llegada de Carranza, para proponer una terminación anticipada del proceso retirando el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito para dejar el delito de estafa. Esa propuesta fue rechaza por la Fiscalía.

Pero Laborde narró una explosiva situación: “El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez que llevó esa propuesta manifestó que lo “socializaría con Presidencia” y, posteriormente, me informó que “en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos”.

Sus declaraciones dejan sobre la mesa la posible injerencia de la Presidencia de la República en el proceso penal que en ese momento avanzaba contra el hijo mayor del mandatario. De hecho, la denuncia advierte una “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”.

La exfuncionaria de la Fiscalía también volvió a relatar la reunión que habría sostenido el pasado 5 de septiembre de 2024, encuentro revelado por SEMANA en su pasada edición impresa, con la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien le habría sugerido que le quitará a Petro Burgos el delito de lavado de activos y solo dejara el enriquecimiento ilícito.

En esa reunión aparece mencionada la fiscal delegada para las Finanzas Crimianles, Liliana Trujillo, como la mujer que le habría advertido a la fiscal Camargo que si el proceso seguía con el lavado de activos, el hijo del presidente podría terminar en la Lista Ofac, popularmente conocida como Lista Clinton.

Pero la denuncia dejó un dato desconocido: “En la reunión se mencionó que estaría pendiente por imputar a Nicolás Petro Burgos por los delitos correspondientes a la contratación con la fundación FUCOSO, la señora Fiscal General manifestó a la Dra. Aura Liliana Trujillo que investigara esos hechos a fin de establecer si por medio de esa fundación (FUCOSO) se habrían ingresado los $15.000 millones que se mencionaban habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022”.

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