El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó a la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de ordenar el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en distintos centros de Barranquilla y que, según el Gobierno, podrían continuar dirigiendo actividades criminales desde prisión.

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A través de su cuenta de X, Char celebró la medida con un mensaje contundente en el que aseguró que con la decisión “volvió la autoridad” y que ahora también “volvió la hora de temerle a la justicia”. El mandatario distrital sostuvo que los primeros 20 internos ya iban camino a Bogotá. Calificó a los trasladados como responsables de hechos que, según sus señalamientos, han afectado a la ciudad.

Entre los nombres mencionados por Char está alias Alambrito, señalado como jefe de sicarios de alias Bendito Menor. El alcalde afirmó que los internos serán llevados a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, con restricciones para impedir que mantengan contacto con el exterior y continúen coordinando acciones delictivas desde las cárceles.

La decisión fue anunciada directamente por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) acabar con lo que calificó como “zonas de confort” para personas privadas de la libertad que pretendan continuar delinquiendo desde los centros penitenciarios.

De acuerdo con el mandatario, 10 de los 20 internos permanecían detenidos en estaciones de Policía de Barranquilla, mientras que los otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

Entre los trasladados aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o el Gamo, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias el Lobo o Comandante Gabino; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias el Miquito; y Erick Fabián Molina Mendoza, también señalado como integrante de Los Pepes.

La lista incluye además a Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias el Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias el Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias el Gordo Pan, entre otros.

El Gobierno señaló que el traslado se realizaría con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con acompañamiento de la Fuerza Pública para evitar posibles fugas, rescates o atentados. Una vez lleguen a Bogotá, los 20 internos serán distribuidos durante los siguientes 15 días en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las decisiones de seguridad que adopte el Inpec.

La medida llega en medio de la preocupación de las autoridades por la capacidad de algunas estructuras criminales para mantener operaciones pese a que varios de sus integrantes se encuentran privados de la libertad. Precisamente, el Gobierno insistió en que las cárceles deben estar bajo control estatal y que desde ellas no se deben coordinar extorsiones, amenazas u otras actividades criminales.

Char, por su parte, respaldó la decisión presidencial. Aseguró que Barranquilla seguirá enfrentando a las estructuras que generan violencia y temor en la ciudad.

“Por fin tenemos un presidente con el carácter y el compromiso para defender al país”, escribió el alcalde, antes de cerrar su mensaje con una advertencia: “¡No bajaremos la guardia!”.