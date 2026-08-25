La Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía de Cundinamarca, hizo efectiva la captura, mediante orden judicial, de un hombre de 41 años en el municipio de Tocaima.

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La detención de esta persona se produjo en el marco de una investigación penal donde se le señala como el presunto responsable de la comisión de actos sexuales contra una menor de 12 años de edad.

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De acuerdo con las investigaciones iniciales realizadas por las autoridades, los episodios de violencia sexual se habrían presentado de manera reiterada dentro de las instalaciones de una institución educativa de esa localidad del Alto Magdalena.

En dicho establecimiento de enseñanza, el procesado se desempeñaba formalmente en el cargo de docente, posición desde la cual habría ejercido influencia sobre la víctima para cometer los actos objeto de denuncia.

Proceso de investigación

Tras la legalización de la captura y el desarrollo de las audiencias preliminares ante el juzgado competente, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio recabado en las fases de indagación.

Dictamen de derechos al señalado. Foto: Policía Nacional

Ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de las conductas investigadas, el juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado mientras avanza el juicio penal.

Respecto al operativo llevado a cabo por las unidades especiales de la institución, el comandante del Distrito de Policía Alto Magdalena, teniente coronel Gustavo Adolfo Cortés Moya, sostuvo que “la Policía Nacional ha dado un golpe contundente contra los delitos sexuales que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento”.

Detalles del procedimiento

El oficial superior precisó los hallazgos de los investigadores sobre la forma en que se habrían desarrollado las agresiones dentro del plantel educativo.

El teniente coronel agregó que el procesado “presuntamente habría aprovechado su posición para realizar tocamientos de carácter inapropiado a una menor de edad” dentro de las aulas de la institución escolar.

Teniente coronel Gustavo Adolfo Cortés Moya. Foto: Policía Nacional

Luego de la ratificación de la medida intramural, las autoridades policiales reiteraron el llamado a la comunidad educativa y a los padres de familia para informar cualquier situación que vulnere los derechos de la infancia.

Para garantizar la recepción de información ciudadana, se mantienen operativas la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la línea de emergencias 123.