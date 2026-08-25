Policía se quedó dormido en pleno turno y terminó usando algo inesperado como cobija: esta fue la decisión de la justicia

Un patrullero de la Policía Nacional terminó condenado por una situación que ocurrió durante un turno de vigilancia en Bogotá.

Se quedó dormido en varias oportunidades y, en la última, utilizó una bandera del Distrito para arroparse.

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El caso ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre de 2025, en el CAI Porvenir, y fue conocido a partir de los registros de las cámaras de seguridad.

La Justicia Penal Militar y Policial determinó que el uniformado incurrió en el delito de abandono del puesto.

Condenado patrullero que fue sorprendido durmiendo y arropado con una bandera de Bogotá durante su turno en un CAI.#Lajusticiaqueseve pic.twitter.com/Yfv0OQtvA9 — Justicia Penal Militar y Policial (@JPMP_Colombia) August 25, 2026

Policía se durmió tres veces

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 2419 de Conocimiento Penal Militar y Policial, el uniformado estaba adscrito a la Estación de Policía de Usme y debía permanecer cumpliendo su turno en el CAI Porvenir.

Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron establecer que se quedó dormido en tres oportunidades durante esa jornada.

El último episodio ocurrió aproximadamente a las 5:45 de la mañana del 7 de noviembre.

Fue precisamente en ese momento cuando ocurrió el detalle que terminó llamando la atención en el caso: el patrullero tomó una bandera del Distrito de Bogotá y se la puso encima para arroparse mientras dormía.

La situación no quedó solamente como una falta disciplinaria.

La investigación avanzó en la jurisdicción penal militar y estableció que la conducta correspondía al delito de abandono del puesto.

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Esta fue la condena

Durante la audiencia de formulación de cargos, el patrullero aceptó su responsabilidad por el delito de abandono del puesto, de acuerdo con la información divulgada por los medios que conocieron el caso.

Posteriormente, el Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento profirió la sentencia y le impuso una pena de seis meses de prisión.

La decisión se produjo después de que fueran valorados, entre otros elementos, los registros de las cámaras de seguridad que documentaron los momentos en los que el uniformado se quedó dormido durante la jornada.

Además, la bandera utilizada por el uniformado corresponde a la insignia del Distrito Capital.

El Acuerdo 88 de 2003 del Concejo de Bogotá establece, entre otras disposiciones, que la bandera distrital debe permanecer izada en las instalaciones de Policía del Distrito durante el horario establecido.

El caso vuelve a poner el foco sobre las obligaciones que tienen los miembros de la Policía mientras cumplen sus turnos de servicio.