El pasado sábado, 22 de agosto, se registró un asesinato al interior de la cárcel La Modelo, ubicada en la ciudad de Bogotá. El caso fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Mujer murió durante visita a la cárcel La Modelo de Bogotá: MinJusticia exige revisión de protocolos de seguridad

De acuerdo con lo que se conocía hasta el momento, todo ocurrió en el pabellón 13, en el que fue hallado el cadáver de una mujer, justo cuando la prisión se encontraba en jornada de visitas para los privados de la libertad.

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó, pues se dio en uno de los sitios más custodiados. Sin embargo, poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso, en medio de la investigación..

El diario El Tiempo confirmó en las últimas horas la identidad del señalado responsable de la muerte de la mujer. Al parecer, detrás de todo está un sujeto que responde al nombre de William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años de edad.

Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá. Foto: Semana - César Flechas

Este recluso, que es oriundo del municipio de Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar, habría reconocido todo y, además, la víctima sería su pareja sentimental, pero todavía quedan muchos detalles por conocerse.

Martínez Alvarino, de acuerdo con el medio mencionado, se encuentra en la cárcel desde el 2018 tras ser condenado por el delito de intento de feminicidio. Por este hecho, en el que la víctima fue su entonces pareja, debe pagar 21 años y 4 meses privado de la libertad.

Ahora, este sujeto deberá responder por el crimen que presuntamente cometió en el pabellón 13 de la cárcel La Modelo y que está siendo investigado, ya que hay muchas preguntas que hasta el momento no han sido respondidas por las autoridades.

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Es importante recordar que el Ministerio de Justicia y del Derecho rechazó lo ocurrido con la mujer y anunció que se llevaría a cabo una revisión de los protocolos de seguridad que se implementan durante las jornadas de ingreso de personas externas a los centros penitenciarios.

La cartera indicó que acompaña a la familia de la víctima y reiteró que la violencia contra las mujeres no será aceptada dentro ni fuera de los centros penitenciarios. Además, el ministro Iván Cancino le solicitó al Inpec un informe detallado de lo ocurrido.

Por el momento, las investigaciones ya se están llevando a cabo y se espera que también se adelante el proceso en contra del señalado feminicida.