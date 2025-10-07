Aparece video del momento exacto en el que le dispararon a guardias del Inpec frente de la cárcel La Modelo: todo fue a sangre fría

Los ataques en contra de guardias del Inpec han encendido las alarmas en el país, todo se trataría de un plan para acabar con la vida de estos uniformados y poner contra las cuerdas la seguridad de las cárceles del país.

Uno de los más preocupantes fue el ocurrido en la ciudad de Bogotá, justo al frente de la cárcel La Modelo el pasado viernes, 3 de octubre. En las últimas horas, se conoció el video del momento exacto en el que sicarios accionaron el arma de fuego en repetidas oportunidades.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido en los últimos días. | Foto: Tomado de X: @NoticiasBta

En las imágenes, que fueron captadas por las cámaras de seguridad y reveladas por Noticias RCN, se observan a cuatro dragoneantes que están justo al frente de un vendedor ambulante. Dos están tomando tinto, mientras que a sus espaldas pasan los carros con total normalidad.

Poco segundos después, aparece una motocicleta con dos sujetos a bordo, uno con ropa oscura y otro con vestimenta blanca, aunque los dos llevan los cascos puestos y pantalones negros. Cuando se acercan a los integrantes del Inpec, el conductor baja la velocidad y el parrillero desenfunda un arma de fuego y la acciona.

Con los primeros impactos de bala, el dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, cae al suelo, mientras que sus compañeros intentan resguardarse detrás de unos vehículos que están estacionados. Al tiempo, el pánico se apodera de las personas que estaban en la zona.

Poco después, cae el segundo guardia de la institución, mientras que el sicario continúa disparando por lo menos durante seis segundos sin parar. Posteriormente, los sujetos emprenden la huida a toda velocidad por el sector de Salitre.

Este video es una pieza clave para lograr identificar a los responsables de este ataque, que lastimosamente dejó a uno de los funcionarios muerto.

Además, a esto se le suma que también se han conocido imágenes del recorrido previo que hicieron los delincuentes hasta que llegaron justo al frente de la prisión y perpetraron el atentado.

Las autoridades han ofrecido hasta 50 millones de pesos como recompensa para quienes brinden información que permita la captura y judicialización de estos hombres. Asimismo, esta cifra se ofrece por los responsables de los atentados que se han perpetrado en Valle del Cauca, Quindío, Antioquia y Tolima.

Todavía no están claros los motivos por los que prácticamente se ha organizado todo un plan para acabar con la vida de los guardias del Inpec, pero ya se manejan varis hipótesis. La principal apunta a que todo se trataría de una retaliación por las operaciones que se han venido adelantando en contra de líderes de organizaciones al margen de la ley.