Ataque contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo de Bogotá. Confirman un muerto

El asesinato de guardianes del Inpec, que en el Valle del Cauca y a manos del autodenominado grupo Mago Muerte a Guardianes Opresores, se volvió paisaje, ahora escogió como sede la capital del país.

Dos guardianes, aparentemente y es lo que se investiga, fueron asesinados frente a la cárcel La Modelo, en el centro occidente de Bogotá.

Nuevamente la violencia recae en contra de los trabajadores de @INPEC_Colombia hoy un atentado criminal contra tres Guardianes en frente de la cárcel modelo en @Bogota, nuestra labor es de las más peligrosas del pais @petrogustavo @MinjusticiaCo — Oscar Robayo (@ORobayo1983) October 3, 2025

Las autoridades se encuentran en el sitio para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió este ataque criminal que dejó a tres guardianes como víctimas. Hasta el momento se confirma que uno de los funcionarios falleció mientras era trasladado a un centro asistencial.

En el sitio, los investigadores recolectaron los videos de seguridad que advierten el momento exacto del ataque en contra de los funcionarios del Inpec. Allí se podrá determinar quiénes fueron los autores materiales de atacar, con arma de fuego, a los guardianes mientras llegaban a su sitio de trabajo.

Hasta el momento no es claro quiénes serían los autores de este ataque armado en Bogotá y en contra de los funcionarios del Inpec, que en otras ciudades se convirtió en rutina de acuerdo con los sindicatos de la entidad, tras advertir el asesinato de 17 guardianes en menos de dos años.

Las víctimas son tres dragoneantes identificados como Jefferson Vásquez Páez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñoz Llano, este último se confirmó como la víctima fatal del crimen en el occidente de Bogotá. Los otros dos funcionarios se encuentran en centros asistenciales y su pronóstico es reservado.

La Fiscalía en la seccional de Bogotá abrió una investigación formal para determinar, a través de los elementos de prueba y los actos urgentes que se adelanten frente a la cárcel La Modelo, los autores materiales e intelectuales del ataque, justamente lo que están pidiendo ahora los funcionarios del Inpec: justicia.

Varias amenazas ha proferido en los últimos meses el grupo que se hace llamar Muerte a guardianes opresores (Mago), una banda criminal que es filial de La Inmaculada de Tuluá. | Foto: Foto especial para El País

“Nuevamente, la violencia recae en contra de los trabajadores de Inpec hoy un atentado criminal contra tres Guardianes en frente de la cárcel La Modelo en Bogotá, nuestra labor es de las más peligrosas del país”, señalar un comunicado de la entidad al advertir que su situación cada vez se hace más riesgosa.