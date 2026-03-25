Nación

Villa Valeria, el lujoso proyecto que impulsó Carlos Palacino se estaría cayendo a pedazos

A la Procuraduría llegó una petición para que realice un acompañamiento especial a los afectados que invirtieron en el exclusivo proyecto promovido por el condenado expresidente de Saludcoop.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 6:53 p. m.
Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop
Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop Foto: Guillermo Torres

El país no olvida el escándalo de Saludcoop, en el que uno de sus principales protagonistas, el expresidente de esa Entidad Promotora de Salud, Carlos Palacino, terminó condenado a 15 años de prisión por el desvío de recursos públicos destinados a la atención de los afiliados.

Sin embargo, cuando el país aún no conocía los detalles de ese escándalo de corrupción, Palacino promovía a diestra y siniestra Villa Valeria, un lujoso proyecto ubicado en el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta. En la actualidad, el suntuoso club, que tendría uno de los campos de golf más apetecidos del país, estaría cayéndose a pedazos.

Corte Suprema ratifica la condena contra el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, por hechos de corrupción

SEMANA conoció una “solicitud de asignación especial” que un propietario de una suite en la unidad hotelera envió a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que presten atención a las irregularidades que estarían enfrentando quienes alguna vez soñaron con tener una propiedad en el ambicioso proyecto.

El documento en poder de esta revista revela que “a la fecha, no se ha efectuado la entrega material de los apartamentos a sus respectivos propietarios, pese a que estos cuentan con derechos adquiridos sobre los mismos. Esta circunstancia genera un escenario de incertidumbre jurídica y limita el ejercicio efectivo del derecho de propiedad, con posibles implicaciones patrimoniales para los titulares”.

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Carlos Palacino pasó de ser considerado el zar de la salud a ser condenado a 15 años de cárcel.
Carlos Palacino pasó de ser considerado el zar de la salud a ser condenado a 15 años de cárcel. Foto: Guillermo Torres

Los propietarios que realizaron la compra en Villa Valeria de buena fe también expusieron que, con el paso del tiempo, han evidenciado un deterioro “progresivo y notorio” tanto de las unidades privadas como de las zonas comunes, que estarían en abandono; esta situación afectaría negativamente el valor comercial del inmueble.

La petición a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo también reveló que “existen indicios y percepciones entre los propietarios, según los cuales el deterioro descrito podría no obedecer exclusivamente a la falta de mantenimiento, sino que eventualmente estaría siendo propiciado de manera deliberada, lo que amerita una revisión detallada por parte de las autoridades competentes”.

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Los compradores del lujoso megaproyecto también alertaron sobre una posible estrategia que se estaría ejecutando con el estado actual del complejo para, presuntamente, desvalorizar los bienes con el objetivo de disminuir los precios del mercado.

La petición advirtió que “de confirmarse, esta práctica podría configurar conductas contrarias a la buena fe y a los principios que rigen las relaciones contractuales y comerciales”.

El documento conocido por SEMANA también expone que no hay claridad frente a las razones por las que se ha restringido el ingreso de los propietarios al complejo, una situación que “presuntamente estaría siendo controlada por la firma INVER 3 S.A.S., sin que medie una justificación suficiente, objetiva o públicamente conocida, lo cual podría constituir una limitación indebida al ejercicio de sus derechos”.

Sede de la Procuraduría General de la Nación.
Propietarios de Villa Valeria Suites le pidieron a la Procuraduría y a la Defensoría un acompañamiento especial por las presuntas irregularidades detrás del proyecto que promovió Carlos Palacino. Foto: Procuraduría

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también tendrían que revisar, en caso de que acepten la petición, la supuesta falta de transparencia por parte de la administración, otra de las situaciones reportadas en dicho documento.

No hay que olvidar que el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, fue condenado a 15 años de cárcel por el desvío de 112.000 millones de pesos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud, pero que terminaron costeando sus gastos personales e inversiones.