En la madrugada de este sábado 13 de junio, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron blanco de un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta contra una base militar ubicada en el municipio de Toledo, Norte de Santander.

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La información fue confirmada por la Segunda División del Ejército Nacional, que detalló que los explosivos fueron arrojados con la aparente intención de afectar las instalaciones militares desplegadas en esa zona del departamento.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, detrás de la acción estarían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el Ejército, el ataque sería una represalia por las operaciones militares que se han venido desarrollando en la región contra ese grupo armado organizado.

Aeronaves fueron desplegadas en la zona

Tras el ataque, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron enviadas al área para brindar apoyo y garantizar la seguridad de las tropas que permanecen desplegadas en el lugar.

Aunque la situación generó alarma en la zona, el Ejército aseguró que hasta el momento no se reportan afectaciones al personal militar directamente, y que afortunadamente no se registran fallecidos. Sin embargo, equipos especializados adelantan inspecciones para establecer el alcance de los hechos y descartar nuevos riesgos.

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“Al momento, el reporte oficial no registra afectaciones al personal militar y expertos antiexplosivos verifican la zona para identificar posibles amenazas derivadas de estos elementos”, señaló la institución.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones y ubicar a los responsables de este ataque, que vuelve a encender las alertas de seguridad en Norte de Santander, uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.