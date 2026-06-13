Cárcel para presunto sicario y otros dos señalados de participar en el crimen del periodista Cristian Hernando Herrera en Cúcuta

La justicia dio un nuevo paso en la investigación por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera. Un juez de control de garantías envió a prisión a tres personas señaladas de participar en el crimen ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

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Los procesados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González. Según la Fiscalía, los tres habrían cumplido distintos roles en la planeación y ejecución del ataque que acabó con la vida del comunicador.

De acuerdo con la investigación, Portillo González habría realizado seguimientos a Cristian Hernando Herrera en su lugar de residencia y en otros sitios que frecuentaba. Posteriormente, se presume que este se reunió con Vesga Arenas y ambos habrían vigilado la vivienda de la víctima para alertar sobre el momento en que debía ejecutarse el crimen.

La Fiscalía sostiene que, una vez recibió la información, Duque Andrade llegó al lugar señalado y, sin descender de la motocicleta en la que se movilizaba, presuntamente disparó contra el periodista antes de huir. Aunque Herrera fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica, murió durante el trayecto.

El crimen estaría ligado a amenazas

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación apunta a que el homicidio tendría relación con la labor periodística de la víctima. Según las autoridades, Cristian Hernando Herrera había recibido amenazas previas de un grupo delincuencial conocido como ‘La Familia de la P’.

Videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba permitieron reconstruir los movimientos de los tres señalados implicados y establecer su presunta participación en la materialización del ataque.

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Por estos hechos, una fiscal de Norte de Santander les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Ninguno aceptó los cargos.

Tras evaluar el material probatorio presentado por la Fiscalía, una juez de control de garantías ordenó que los tres procesados permanezcan privados de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Además, avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que harán parte de la investigación.