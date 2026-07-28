Capturan en Panamá al Chino Arias, señalado del asesinato de la suegra del reguetonero Pipe Calderón

Cayó en Panamá el sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo, la suegra del reguetonero Pipe Calderón, asesinada el jueves 8 de mayo de 2025 en una exclusiva zona de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Estas fueron las pistas que destaparon la identidad del supuesto asesino de la suegra de Pipe Calderón

Se trata de Andrés Felipe Arias, conocido como el Chino o la Nea Arias, un aficionado piloto de motos con un fuerte arraigo en Barrio Antioquia, en la capital antioqueña.

El crimen ocurrió cuando la mujer sostenía una reunión en la que participaban su novio, conocido como DJ Toro, y el Chino Arias.

Según contó el DJ a las autoridades, él fue a comprar unas bebidas que su pareja le pidió. La dejó en compañía del Chino Arias en la camioneta en la que estaban dialogando y, cuando regresó, la encontró baleada.

María del Pilar Zea Cobo, suegra de Pipe Calderón, fue asesinada en Medellín el 8 de mayo. Foto: Tomado de video.

El tema que estaban tratando en la charla, según reiteró en sus versiones, estaba relacionado con estupefacientes.

María del Pilar era conocida en el mundo del narcotráfico como la Reina. En reportes judiciales aparecía que su zona de operaciones era el Valle del Cauca. Su muerte la relacionan con un presunto ajuste de cuentas del famoso narco Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, quien recuperó la libertad hace unos meses en Estados Unidos.

La muerte de María del Pilar Zea Cobo es relacionada con un presunto ajuste de cuentas del famoso narco Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Foto: COLPRENSA

Días después del asesinato, SEMANA conoció versiones recibidas por diferentes fuentes. Entre ellas estaban investigadores judiciales cercanos al caso, que intentaban establecer si se trataba del mismo piloto de carreras de motos “flaquito, bajito, moreno, de aproximadamente 45 años”.

Mencionar su nombre en Barrio Antioquia era sinónimo de terror. Se cree que pocos días después del crimen el hombre huyó de Colombia y fue apenas este martes que se conoció su captura en Panamá.

Este medio también supo que el caso estaba siendo investigado por la Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías de Medellín, desde donde pidieron a un juez emitir una orden de captura, la cual se acaba de hacer efectiva.

María del Pilar Zea Cobo fue señalada de traiciones dentro de estructuras del narcotráfico ligadas con alias Chupeta. Se cree que debía dineros cercanos a los 40.000 millones de pesos. Foto: ImageFlow - stock.adobe.com/ Suministrada a Semana A.P.I.

La Reina, según se conoció tras su muerte, había sido una persona cercana a alias Chupeta, al punto que pudo llegar a visitarlo en su guarida en Brasil, donde trató de evadir a las autoridades.

Antes de ser detenido, en 2007, Chupeta se había sometido a variadas cirugías estéticas para cambiar radicalmente su aspecto y evitar ser reconocido por los organismos de seguridad.

Durante años rondó en los pasillos del hampa que la Reina lo había entregado en medio de un acuerdo de colaboración con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), con el fin de evitar una persecución en su contra, sus bienes y sus familiares.

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Producto de la confianza que había recibido por dicho acuerdo, María del Pilar Zea Cobo no contaba con escoltas y posaba de manera pública, lejos del aislamiento y privacidad con la que prefieren andar otros narcotraficantes.