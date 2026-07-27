Este lunes, 27 de julio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró las denuncias contra el exalcalde Daniel Quintero Calle, contra su hermano Miguel Quintero Calle y algunos funcionarios, contratistas y particulares enredados con la justicia por líos de corrupción en diferentes entes descentralizados del ente territorial.

Gutiérrez recordó que ya una persona fue condenada a 19 meses de cárcel por falsificar cuentas de cobro y otros documentos para quedarse con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como lo reveló SEMANA en su más reciente edición.

Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, el extesorero y excontador de los Bomberos de Itagüí, entidad con la que se firmaron seis convenios por cerca de 18 mil millones de pesos para proveer de biokits de seguridad y capacitaciones a los otros bomberos de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá durante la pandemia.

Pero fue más allá. Reiteró sus denuncias sobre la composición de una supuesta red de corrupción en la que se “evidencia que no hubo una entidad del distrito que no tocaran los hermanitos Q”, en referencia a Daniel Quintero y Miguel Quintero.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días. Foto: Redes sociales

“No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano. Los Hermanitos Q tenían un grupo de WhatsApp: Los Amiguitos. Ahí quedaron las conversaciones donde presumían los lujos, armas, relojes, carros, fincas. Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el hermanito ya estrenaba una camioneta blindada avaluada en 260 millones de pesos. Mientras la gente la pasaba mal, ellos estrenaban”, dijo el alcalde.

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También aseguró que lo que pasó en Medellín “no fue algo aislado, no fueron uno o dos contratos corbata, ni unos pesos robados, fue una sofisticada red de corrupción que salpicó todas las dependencias, no solo rasparon la olla, se las robaron”.

Mencionó los ya conocidos escándalos del Área Metropolitana, en el que fue condenado el extesorero de Itagüí, en el que Misael Cadavid, exjefe de Bomberos de ese municipio firmó un principio de oportunidad y se volvió en principal testigo de la Fiscalía, además de Aguas Vivas, el Inder, Metroparques, Buen Comienzo y Afinia.

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El alcalde también comparó los años de cárcel que la Fiscalía aseguró que tendrían que pagar los 55 imputados por los diferentes escándalos en caso de ser hallados culpables.

“Si juntamos las condenas dan más de 750 años de cárcel, de acuerdo a las imputaciones hechas por la Fiscalía”, señaló y recordó que esas penas, en caso de ser concretadas, sería muy superiores a las que ya pagan los voceros de las bandas delincuenciales presos en Itagüí y quienes participaron en el Tarimazo de Petro en La Alpujarra.

Para Gutiérrez, la contratación presuntamente direccionada en el periodo de Daniel Quintero supera 1 billón de pesos, recursos que “habrían permitido financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 niños, atender a 80.000 menores y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo, construir 10 megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda”.

Entre Todo, el mandatario anunció una nueva reunión con el FBI y la DEA para que rastreen a dónde fueron a parar esos recursos.

“El jefe de la banda y su combo van a tener que responderle muchas preguntas a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y a Estados Unidos no fueron casualidad. Hay información de presuntos socios y testaferros, varios viviendo hoy en Miami. Entregué pruebas a agencias del Gobierno de Estados Unidos para que rastreen la plata: de Colombia a Panamá, y de Panamá a Estados Unidos. Esto puede terminar en pedidos de extradición. Nunca fue una persecución política. Es una persecución contra la corrupción. En los próximos días estaré en Estados Unidos entregando más información”, añadió el mandatario.

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En medio de su intervención, el Alcalde se soportó en chats que han sido dados a conocer por SEMANA sobre cómo se diseñó la supuesta red que involucra a más de 50 personas con el saqueo a Medellín.