Gustavo Petro celebra el fallo que anuló la imputación de cargos a Daniel Quintero y llama “valiente” a la jueza

En un consejo de ministros, transmitido por sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro elogió a la jueza que anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero.

Fico Gutiérrez, tras anulación de la imputación de cargos a Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas: “No borra los hechos, ni desaparece pruebas”

“Y ahora acaba de ser una juez valiente, porque la justicia en Antioquia la maneja Fico, que es una dictadura. Y entonces una juez valiente anula el estropicio que habían hecho los fiscales judicialmente, porque le ordenaron que que usted estuviera preso, así como han ordenado conmigo”, aseguró el primer mandatario.

La jueza tumbó esa imputación por una razón procesal. “Se suscitó una afectación al derecho al debido proceso (...) dado que la Fiscalía no cumplió con la carga establecida en lo concerniente a expresar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible, dado que no explicó con suficiencia que la conducta desplegada se adecúa típicamente al delito endilgado”, dijo la funcionaria judicial.

El presidente Gustavo Petro celebró el fallo que tumbó la imputación de cargos contra Daniel Quintero: “Una juez valiente anula el estropicio que habían hecho los fiscales judicialmente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Mz0K2TaRN2 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 15, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la decisión, pero aseguró que solo se trata de una etapa que no implica que el proceso se haya caído.

“Confiamos en la apelación para que sea el Tribunal Superior de Medellín el que revise esta decisión y permita que el proceso continúe sin dilatarlo. Vamos a defender hasta las últimas instancias los recursos de la gente”, señaló el alcalde.

“Que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer. Aquí todos sabemos quiénes fueron los que se robaron a Medellín”, añadió.