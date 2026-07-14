Iván Cepeda arremete contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y lo señala de ser “el mayor enemigo de la paz”

El excandidato presidencial Iván Cepeda lanzó una dura crítica contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de los anuncios relacionados con las modificaciones de la política de paz que impulsará su Gobierno una vez asuma el poder.

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A través de su cuenta de X, Cepeda aseguró que las decisiones anunciadas por el mandatario electo de eliminar la institucionalidad creada para la implementación de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016 representan un golpe a los avances alcanzados en esa materia.

“De la Espriella es el mayor enemigo de la paz”, escribió el exsenador al encabezar su pronunciamiento, en el que afirmó que esas determinaciones convierten al presidente electo en “el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 25 de junio de 2026, en Bogotá Foto: NurPhoto via Getty Images

Cepeda también sostuvo que los anuncios constituyen “la más grave violación” al derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política. En ese sentido, aseguró que las medidas planteadas afectarían uno de los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna.

El pronunciamiento se conoce después de que De La Espriella anticipara que, durante su administración, impulsará cambios de fondo en la arquitectura institucional creada alrededor del proceso de paz, entre ellos el cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la eliminación de entidades vinculadas a la implementación del acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.