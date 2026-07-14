Abelardo De La Espriella llegó a Bucaramanga para arrancar empalme regional: “Todo empezó aquí”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llegó este lunes a Bucaramanga, donde cumplirá una agenda de actividades en la capital de Santander como parte de los encuentros previos a su posesión.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 25 de junio de 2026, en Bogotá Foto: NurPhoto via Getty Images

A su llegada al aeropuerto internacional Palonegro, fue recibido por el ministro designado de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien le dio la bienvenida en representación del equipo que integrará el próximo Gobierno.

Durante la jornada, De la Espriella sostendrá reuniones con el gobernador de Santander, alcaldes del departamento, gremios económicos y representantes de distintos sectores, quienes presentarán iniciativas y proyectos considerados prioritarios para la región.

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Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

Entre los temas que se prevé abordar figuran obras de infraestructura, vivienda, movilidad y desarrollo regional. La cita en Bucaramanga corresponde a la segunda sesión de los empalmes territoriales promovidos por el presidente electo.

El primero se realizó la semana pasada en Cúcuta, donde el equipo de gobierno inició un diagnóstico regional para construir la agenda de prioridades del próximo cuatrienio con base en las necesidades planteadas por las autoridades locales.