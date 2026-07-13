Abelardo De La Espriella confirma que desaparecerá la figura del Alto Comisionado para la Paz: “No habrá más procesos de falsa paz”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este lunes festivo, 13 de julio, que durante su administración desaparecerá la figura del Alto Comisionado para la Paz como parte de una reorganización institucional que, según indicó, entrará en marcha a partir del próximo 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella anuncia la eliminación de 229 cargos en la Presidencia, entre ellos varias consejerías; estas son

A través de una declaración pública, De La Espriella señaló que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final también será suprimida y que sus funciones serán asumidas por el Comisionado Nacional de Seguridad.

“Otra que sale del ruedo, Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sus funciones pasarán al comisionado nacional de seguridad. Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que la prioridad de su administración será fortalecer la seguridad y revisar las políticas relacionadas con los procesos de paz.

“A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. El comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Hoy vemos al criminal de guerra”, manifestó.