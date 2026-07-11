Gobernador Erasmo Zuleta le manda mensaje al presidente Gustavo Petro: “Ya las elecciones pasaron”

El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue generando controversia con sus publicaciones en la red social X, desde donde ha lanzado en las últimas semanas todo tipo de reacciones a las elecciones presidenciales y al proceso de empalme con el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

El último mes de Gustavo Petro: así se moverá el mandatario antes de dejar el poder

En una de sus más recientes publicaciones, este sábado, el mandatario se refirió directamente al futbolista Juan Guillermo Cuadrado, quien recientemente sostuvo una charla con el presidente electo.

“Ese es el más importante, hermano. Como tú dices: ‘Cesó la horrible noche’. Gracias a Dios, que podamos empezar a hacerlo bien”, manifestó Juan Guillermo Cuadrado durante la conversación con Abelardo De La Espriella.

Petro le respondió en su red social: “Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región”.

“Lo verdaderamente peligroso fue dejarlo a usted cuatro años destruyendo a Colombia”, le dicen a Petro tras lanzar crítica

Y agregó: “Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, esta vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

Su publicación generó la reacción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien le envió un mensaje al mandatario, recordándole que el país ha sufrido mucho por la violencia, tanto de paramilitares como de guerrilleros.

“Usted está a pocos días de entregar la dignidad que hoy ostenta, así sea los últimos días de su mandato dedíquelos a reconciliar a Colombia. El país así lo requiere, a que todos aportemos, independientemente de nuestras posiciones, a la unión de los colombianos”, señaló Zuleta.

Y concluyó: “Ya las elecciones pasaron, los problemas de los colombianos no tienen colectividades, colores, ni mucho menos ideología”.