Roy Barreras tiene nuevos planes tras dejar la política y puede haber mudanza a otro país

Luego de salir mal librado en las urnas tras su candidatura presidencial, Roy Barreras promete disfrutar de una nueva vida más allá de la política. SEMANA conoció que lleva varios días en Washington junto a su nieto y lo han visto en algunos parques lanzándose por toboganes y otras atracciones.

Roy Barreras reconoció derrota en las urnas: “Perdimos”

Esta semana circuló el rumor que apuntaba a que la izquierda lo había propuesto en la Casa de Nariño como director del Pacto Histórico. Sin embargo, él respondió que no ha recibido oficialmente una propuesta y que, al menos, por ahora, tiene otros planes: escribir su tercera novela y estudiar otra maestría en Historia de la Edad Media. Barreras llegará a Colombia en dos días y definirá su futuro. Vivir en Portugal, entre sus opciones.