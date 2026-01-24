Nación

Gobernador de Córdoba reacciona a paro de maestros en el departamento: “No es justo”

La Asociación de Maestros de Córdoba manifestó su “preocupación” y “profundo rechazo” por la no entrega de dotaciones correspondientes a los últimos tres años.

25 de enero de 2026, 2:44 a. m.
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se pronunció este sábado, 24 de enero, tras la decisión de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) de decretar un paro de 24 horas para el próximo lunes, 26 de enero, por falta de dotaciones laborales.

A través de su cuenta en la red X, Zuleta señaló que han intentado contactar al presidente del sindicato para hablar sobre el proceso de dotación, el cual aseguró que está en marcha, pese a “contratiempos”.

“Hemos buscado al presidente de @Ademacor por distintos medios para dialogar sobre el tema de la dotación de aproximadamente 350 docentes, un proceso que ya está adjudicado, y en marcha a pesar de los contratiempos presentados", dijo Zuleta.

Y agregó: No es justo que más de 170.000 niños y jóvenes pierdan un día de clases por algo que no se va a resolver con un paro. El diálogo está abierto, como siempre lo hemos hecho, y las mesas de trabajo son el camino".

Fecode anuncia paro nacional en Colombia: fecha y razones de la movilización

El anuncio de Ademacor

Por medio de un comunicado, Ademacor manifestó su “preocupación” y “profundo rechazo” por la no entrega de dotaciones correspondientes a los últimos tres años.

Semana por Colombia Montería y Córdoba
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba

“La Junta Directiva Central de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba expresa su profundo rechazo y preocupación por la no entrega de dotaciones laborales a los maestros y maestras correspondientes a los años 2022 y 2025, situación que vulnera los derechos adquiridos y desconoce las normas laborales vigentes”, afirmó la organización en el texto en el que dice que el paro busca la entrega inmediata de las “dotaciones adeudadas”, un cronograma claro y público que garantice el cumplimiento total de esta obligación y explicaciones correspondientes frente a “incumplimientos reiterados”.

Representante de Fecode encaró a Petro, pero el presidente respondió con un “eso se respeta”

Ademacor agregó que la jornada de protestas se realizará a partir de las 8:00 a.m. de este lunes. Además, aseguró que si no se anuncian soluciones el paro se volverá indefinido.

“De no existir soluciones definitivas el 26 de enero de 2026, por parte de la administración departamental, el paro se declarará de carácter indefinido”, expresó en el comunicado.

