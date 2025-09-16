Suscribirse

Política

Representante de Fecode encaró a Petro, pero el presidente respondió con un “eso se respeta”

El tenso momento se registró en la última sesión del consejo de ministros.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 8:11 p. m.
Representante Fecode y Gustavo Petro
La representante de Fecode y Gustavo Petro. | Foto: Fotos tomadas de la transmisión de la Presidencia del consejo de ministros del 15 de septiembre

Se siguen conociendo detalles de una nueva sesión del polémico consejo de ministros, que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, el lunes 15 de septiembre en la Casa de Nariño.

En medio de la reunión de alto nivel, en la que hicieron presencia todos los integrantes del gabinete, el mandatario colombiano vivió un tenso momento con una representante de Fecode, por la crisis en el sistema de salud.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

La integrante de Fecode encaró al jefe de Estado, mostrando su preocupación por el sistema de salud de los maestros: “Creo, señor presidente, con todo respeto, tanto maestros como sindicatos, yo le solicitó con el mayor respeto, también nos regale el uso de la palabra”.

Luego, el presidente Petro volvió a tomar la palabra y expresó: “Este es el consejo de ministros y el consejo de ministros está regido por la ley, los hemos invitado (representantes de Fecode) y ahora podrán hablar lo que quieran, pero primero se resuelve el consejo de ministros”.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Entonces, Aldo Cadena (vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio), porque yo fui quien nombró a Aldo, así que eso se respeta, ¿estamos? A ustedes no los he nombrado (Petro haciendo referencia a los integrantes de Fecode que estuvieron en el consejo de ministros)”.

Posteriormente, el presidente de Fecode, Domingo Ayala, pidió al mandatario colombiano resolver las dificultades que persisten en el sistema de salud de los docentes.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño el 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Algo que le tenemos que decir al presidente Petro y a todos los ministros y al país que nos ve en estos momentos, es que necesitamos resolver unas situaciones, porque bueno, está este modelo de contratación, pero no está resuelto la estabilidad de este modelo, ni la sostenibilidad”, dijo.

Y agregó: “Porque los recursos del Fomag en esta parte de salud son finitos. Y entonces, ¿cómo inició este proceso con la anterior administración? Es que se plantea en términos del acuerdo 003 del 2024 lo que es el nivel primario, pero al nivel primario no se le colocaron topes”.

Contexto: Gobernador de Córdoba reveló lo que hizo Petro por Ciénaga de Oro, municipio en el que nació: “Dio la instrucción”

Entretanto, hace varias semanas, Fecode le envió una carta al presidente Gustavo Petro, haciendo un llamado urgente para estabilizar el modelo de salud del magisterio, que atraviesa serias dificultades desde la transición al nuevo esquema implementado el pasado 1.º de mayo de 2024 bajo la administración de la Fiduciaria La Previsora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

2. Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

3. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

4. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

5. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroConsejo de ministrosFecode

Noticias Destacadas

Clara Rojas, Jaime Felipe Lozada, Sofía Gaviria, Paloma Valencia e Iván Cancino.

Llueven críticas a la JEP por su primera condena contra jefes de las FARC por secuestro: “Despilfarró 3 billones para garantizar impunidad”

Redacción Semana
Representante Fecode y Gustavo Petro

Representante de Fecode encaró a Petro, pero el presidente respondió con un “eso se respeta”

Redacción Semana
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.