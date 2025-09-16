Gobernador de Córdoba reveló lo que hizo Petro por Ciénaga de Oro, municipio en el que nació: “Dio la instrucción”

El presidente Gustavo Petro no se olvidó del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, sitio en el que nació, y junto al gobernador Erasmo Zuleta están ayudando a que las personas de esta zona puedan tener agua potable.

El propio gobernador fue quien contó esto en diálogo con SEMANA, en que habló de la importancia de trabajar en conjunto con el Gobierno nacional para lograr cambiar la difícil realidad que se vive en varias partes del país.

Zuleta explicó que uno de sus principales objetivos es lograr llevar agua potable a donde todavía, por diferentes motivos, no la hay.

Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Yo tengo un propósito”, señaló.

En medio de esa labor que está haciendo, el gobernador indicó que, de la mano del Ejecutivo, están haciendo lo propio en Ciénaga de Oro, municipio en el que Petro nació.

“Aquí no se trata de qué hace cada uno, sino que todos tenemos un solo propósito de que avance el país”, comentó.

El mandatario departamental precisó que fue él quien se acercó hasta donde el jefe de Estado y le llevó esta propuesta, ya que le pareció muy importante.

Sin ningún problema, según dijo, el presidente accedió y de esta forma se logró que estuvieran los recursos necesarios para ayudar con el agua potable a las personas que viven en esta zona del país.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

“Yo tuve la oportunidad de ser congresista y si algo a mí me caracteriza es la persistencia. Mi único propósito es que los cordobeses vivan mejor, por lo que las puertas que yo tenga que tocar para cerrar esas brechas, yo lo voy a hacer”, expresó.

Zuleta añadió: “Yo fui hasta donde el presidente y le dije que estaba el proyecto listo junto con el alcalde de Ciénaga de Oro. Tengo que decirlo y reconocerlo: Petro dio la instrucción y hoy estamos licitando el proyecto de agua potable”.

El gobernador manifestó que todo está avanzando, aunque confesó que en estos momentos hay algunos problemas en otros municipios, por lo que están haciendo lo necesario para lograr llevar agua a muchos más sitios.

“Esos son proyectos que espero que con la ayuda de Dios los podamos sacar adelante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos toca con un crédito, ya hicimos uno y ahora vamos a sacar otro porque yo prefiero deber plata y no deber obras”, apuntó.

“Ha sido complejo, lastimosamente. En el 95% de los casos que lo hemos intentado, siempre encontramos un palo que nos traba los procesos”: @kerguelenhugo explica cómo ha sido la relación y el diálogo con el Gobierno Petro. #ElDebatehttps://t.co/rhajtLOOj9 pic.twitter.com/10nLMhTsY2 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2025