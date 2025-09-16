Suscribirse

El Debate

Gobernador de Córdoba reveló lo que hizo Petro por Ciénaga de Oro, municipio en el que nació: “Dio la instrucción”

El jefe de Estado aprovechó su cargo para ayudar de gran modo a las personas que viven en este municipio.

Redacción Debate
16 de septiembre de 2025, 5:55 p. m.
Gustavo Petro y Erasmos Zuleta.
Gustavo Petro y Erasmo Zuleta. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

El presidente Gustavo Petro no se olvidó del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, sitio en el que nació, y junto al gobernador Erasmo Zuleta están ayudando a que las personas de esta zona puedan tener agua potable.

Así están CÓRDOBA Y MONTERÍA: descubra qué está pasando en la región | El Debate

El propio gobernador fue quien contó esto en diálogo con SEMANA, en que habló de la importancia de trabajar en conjunto con el Gobierno nacional para lograr cambiar la difícil realidad que se vive en varias partes del país.

Zuleta explicó que uno de sus principales objetivos es lograr llevar agua potable a donde todavía, por diferentes motivos, no la hay.

Semana por Colombia Montería y Córdoba
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Yo tengo un propósito”, señaló.

En medio de esa labor que está haciendo, el gobernador indicó que, de la mano del Ejecutivo, están haciendo lo propio en Ciénaga de Oro, municipio en el que Petro nació.

“Aquí no se trata de qué hace cada uno, sino que todos tenemos un solo propósito de que avance el país”, comentó.

AGUA POTABLE en Córdoba: así se está solucionando el problema en el departamento | Sin Filtro

El mandatario departamental precisó que fue él quien se acercó hasta donde el jefe de Estado y le llevó esta propuesta, ya que le pareció muy importante.

Sin ningún problema, según dijo, el presidente accedió y de esta forma se logró que estuvieran los recursos necesarios para ayudar con el agua potable a las personas que viven en esta zona del país.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

“Yo tuve la oportunidad de ser congresista y si algo a mí me caracteriza es la persistencia. Mi único propósito es que los cordobeses vivan mejor, por lo que las puertas que yo tenga que tocar para cerrar esas brechas, yo lo voy a hacer”, expresó.

Zuleta añadió: “Yo fui hasta donde el presidente y le dije que estaba el proyecto listo junto con el alcalde de Ciénaga de Oro. Tengo que decirlo y reconocerlo: Petro dio la instrucción y hoy estamos licitando el proyecto de agua potable”.

&quot;Problemas NO TIENEN ideología&quot;: Erasmo Zuleta habla sobre relación con Petro | El Debate

El gobernador manifestó que todo está avanzando, aunque confesó que en estos momentos hay algunos problemas en otros municipios, por lo que están haciendo lo necesario para lograr llevar agua a muchos más sitios.

“Esos son proyectos que espero que con la ayuda de Dios los podamos sacar adelante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos toca con un crédito, ya hicimos uno y ahora vamos a sacar otro porque yo prefiero deber plata y no deber obras”, apuntó.

De esta forma, Zuleta dejó en claro que trabajará de la mano con el Gobierno Petro para intentar sacar adelante al departamento de Córdoba y buscar darles una mayor calidad de vida a sus habitantes.

