“Sandra Ramírez se considera la mujer más santa de Colombia”: Jota Pe Hernández cuestionó a la congresista

En la tarde de este viernes, 12 de junio de 2026, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, participó en El Debate de SEMANA. Durante la transmisión, el congresista analizó diversos asuntos de la agenda política actual de Colombia.

Jota Pe Hernández y su análisis crítico de la candidatura presidencial de Iván Cepeda

Uno de los puntos centrales del diálogo surgió al abordar las declaraciones de Daisy Guanaro, una de las víctimas registradas del conflicto armado con las antiguas Farc. La denunciante ha señalado directamente a los actuales congresistas Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo ante los organismos correspondientes.

Guanaro afirmó tener reportes institucionales sobre la presunta vinculación de uno de los hijos de la senadora Sandra Ramírez en grupos armados al margen de la ley. Específicamente, el señalamiento vincula al familiar con las disidencias que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Tensiones en las comisiones del Senado

Ante el escenario de que un familiar directo de una legisladora integre una de las organizaciones armadas en disputa, el senador expresó sus reparos. El congresista recordó los debates previos sostenidos en las comisiones con representantes del partido político Comunes.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández declaró que: “He sostenido fuertes discusiones con Sandra Ramírez y con Julián Gallo, con quien estuve cerca de la confrontación física cuando defendía que en el Hospital Militar se atendiera a los miembros de las estructuras guerrilleras”.

El parlamentario argumentó que los centros hospitalarios de las Fuerzas Militares deben priorizar la atención de los soldados afectados por las acciones de los grupos delincuenciales. Asimismo, criticó la postura adoptada por la senadora Ramírez frente a las observaciones planteadas por distintos sectores.

Los señalamientos a la congresista continuaron con una frase expuesta por Jota Pe, quien afirmó: “Yo creo que Sandra se considera a ella misma la mujer más santa de Colombia”, en referencia a las posiciones y actuaciones que, según él, ha asumido Ramírez en la actualidad.

Reclamos ante la Jurisdicción Especial para la Paz

El senador agregó que Ramírez “evita asumir cualquier tipo de crítica o responsabilidad por los hechos del pasado. Yo espero ver a la senadora en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz rindiendo versiones reales ante los magistrados del tribunal”.

En la entrevista se hizo mención a la trayectoria de la congresista como antigua pareja de alias Tirofijo, fundador de la organización insurgente. El senador cuestionó que en las sesiones legislativas se intente proyectar una imagen desvinculada de las dinámicas históricas del conflicto interno.

Por último, el legislador respaldó los testimonios presentados durante los últimos años por las integrantes de la Corporación Rosa Blanca. Esta organización reúne a mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia sexual cuando eran menores de edad y hacían parte de las filas del antiguo grupo armado.

El senador Jonathan Pulido Hernández concluyó que “estas mujeres han expuesto sus identidades ante el país para testificar cómo sufrieron agresiones bajo la presunta complicidad de Sandra Ramírez, a pesar de que la congresista mantenga la postura de negar sistemáticamente su participación en estos hechos”.