Jota Pe Hernández lanzó fuerte mensaje contra Gustavo Petro: “Pagará todo el daño hecho”

Una fuerte polémica se generó en redes sociales entre el senador Jota Pe Hernández y el presidente de la República, Gustavo Petro. Hace dos días, el congresista compartió un video en sus plataformas digitales en el que explicó las razones por las que, según él, algunos jugadores de la Selección Colombia, entre ellos Luis Díaz y James Rodríguez, no habrían mostrado una actitud especialmente entusiasta durante la despedida encabezada por el mandatario.

Jota Pe Hernández alerta sobre su futuro en la Alianza Verde: “Seré expulsado”

Una de las razones expuestas por el senador estuvo relacionada con el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. El hombre fue liberado sano y salvo el 9 de noviembre de 2023, después de permanecer 13 días en cautiverio tras haber sido secuestrado por integrantes del ELN.

Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X. En su publicación, el mandatario defendió la gestión realizada por su Gobierno durante el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y afirmó que intervino de manera directa para facilitar su liberación mediante conversaciones con el ELN. Según explicó, esta estrategia permitió evitar una operación de rescate que habría podido poner en riesgo la vida del padre del futbolista.

Aqui habla HP, mentiras como siempre, llenas de odio del fascio. El odio ha transformado su rostro.



Yo me puse al frente directamente de la liberación del papá de Lucho Diaz, una banda de delincuencia común lo secuestró y vendió el secuestrado al ELN, en el Cesar,

eso se llama… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2026

Además, Petro aprovechó su pronunciamiento para exponer su visión sobre la paz y el desarrollo en La Guajira. Sostuvo que el acceso al agua potable y el impulso de proyectos de energía solar son fundamentales para reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida en la región. También planteó que las comunidades wayúu deben participar de los beneficios económicos derivados de estos proyectos y concluyó señalando que el odio y la desinformación no contribuyen a resolver los problemas del país.

Sin embargo, en un mensaje publicado en redes sociales, el senador Jota Pe Hernández respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y aseguró que continuará denunciando las “porquerías” de su Gobierno. Además, insinuó que conoce información comprometedora relacionada con hechos ocurridos en el despacho de la Gobernación de La Guajira y advirtió al mandatario que, en su opinión, deberá responder por las consecuencias de sus actuaciones al frente del país.