“Lo ayudaremos”: Centro Democrático negó estar “en guerra” con Abelardo De La Espriella y respaldó su Gobierno

La discusión política por la conformación de la nueva mesa directiva del Senado sigue generando reacciones. En los últimos días, el debate estuvo marcado por versiones que apuntaban a una supuesta fractura entre el Centro Democrático y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y hasta una presunta alianza con el petrismo.

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Frente a ese escenario, el dirigente del Centro Democrático Jaime Arizabaleta utilizó su cuenta de X para rechazar esa interpretación y enviar un mensaje de respaldo al nuevo mandatario.

“¿Cómo así que ‘le vamos a ganar la guerra a Abelardo’? Nosotros NO ESTAMOS EN GUERRA con Abelardo; al revés, seremos partido de Gobierno y lo ayudaremos”, escribió.

La controversia tomó fuerza al sumarse a las declaraciones del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien afrontó los cuestionamientos surgidos tras la elección de la Presidencia del Senado y negó que hubiera existido un acuerdo político entre su colectividad y el Centro Democrático, una versión que comenzó a circular en medio de ese proceso legislativo.

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En ese contexto, el pronunciamiento de Arizabaleta buscó marcar distancia de cualquier lectura que plantee una confrontación entre el Centro Democrático y el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Por el contrario, el dirigente afirmó que la colectividad asumirá un papel de apoyo a la nueva administración.

Con ese mensaje, Arizabaleta intentó bajar el tono de la polémica y dejó claro que, desde su posición, el Centro Democrático no está enfrentado con el presidente Abelardo De La Espriella, sino dispuesto a acompañar su gestión.