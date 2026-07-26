La historia del apellido De La Espriella y el poder: hay cuatro presidentes en países distintos, incluso en la Colombia de 1860

Tras la elección de Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de Colombia, una revisión a la historia permite identificar la conexión de su apellido con el poder y no solo en Colombia sino en la región.

En ese sentido, el archivo indica que el primero en llegar a la Presidencia en Colombia fue Juan Antonio De La Espriella, quien fue Presidente del Estado Soberano de Bolívar entre 1860 y 1862.

En esa época, De La Espriella formó parte de la llamada Junta Regeneradora que organizó una revolución liberal frente a a los conservadores. De La Espriella nació en Cartagena en 1809, fue hijo de un inmigrante español y de una cartagenera.

En Panamá, entre 1982 y 1984, gobernó Ricardo De La Espriella, economista y abogado que en su momento fue el gerente del banco nacional en ese país.

Antes, en 1978, había ocupado la vicepresidencia. La presión ejercida en su contra por Manuel Noriega junto con los militares lo obligaron a renunciar al poder.

En Costa Rica, recientemente, Abel Pacheco De La Espriella estuvo al mando. Fue presidente entre 2002 y 2006.

Médico psquiatra, fue inicialmente un personaje muy conocido por conducir el programa de televisión 'Comentarios con el Dr. Abel Pacheco‘. Luego fue diputado y empezó a ser conocido como el “político del pueblo”. Llegó a la Presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana.

Y el próximo 7 de agosto se posesionará Abelardo De La Espriella, el abogado que venció a Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.