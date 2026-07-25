Gustavo Bolívar denuncia que él y su familia fueron agredidos en Estados Unidos: “Ya me cansé”

Gustavo Bolívar publicó un video en sus redes sociales para contar una situación que vivió en las calles de Estados Unidos.

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En el relato contó que estaba tranquilamente él, su hijo y la novia de su hijo, cuando de un momento a otro fueron agredidos por parte de unas personas que se movilizaban en una camioneta negra por las calles de Miami, Florida.

SEMANA confirmó que los hechos ocurrieron la semana pasada, pero Bolívar espero para tener en su poder los vídeos de lo sucedido con la finalidad de hacer las denuncias respectivas.

“Nos volvieron a agredir y de la peor manera Abelardo sembró odio en sus seguidores y lo estamos padeciendo. RT para que X haga su magia y encontremos a estos cobardes”, dijo Bolívar en su cuenta de X.

El integrante del Pacto Histórico aseguró que las personas que se movilizaban en esa camioneta bajaron los vidrios para insultarlos y lanzarles unas cervezas en la cara.

Fue enfático en que los insultos se dieron por varios minutos y que cuando él quiso confrontarlos, subieron los vidrios de la camioneta y se fueron del lugar.

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Según su relato, la novia de su hijo fue la más afectada y no comprendió lo que estaba sucediendo en ese momento.

Bolívar culpó directamente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, por este tipo de situaciones ya que, según él, el discurso del nuevo mandatario generar ese tipo de agresiones.

Durante el vídeo aseguró que no es posible que las personas tengan que vivir este tipo de agresiones “sencillamente por pensar diferente” y señaló que decidió hacer pública la situación para encontrar a quienes los agredieron.

Expuso la placa del vehículo y pidió a las autoridades de Estados Unidos investigar lo sucedido para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.

Durante el Mundial de fútbol, el hijo de Gustavo Bolívar fue insultado en uno de los estadios de Estados Unidos por lo que el integrante del Pacto Histórico dijo que “está cansado” de lo que está pasando.

El dirigente político señaló que no es posible que los ciudadanos se estén insultando en las calles por diferencias políticas e hizo un llamado a la calma.

Justamente Bolívar decidió estar unos días en Estados Unidos para alejarse de la polarización que se vive en Colombia por cuenta de los resultados de las elecciones presidenciales.