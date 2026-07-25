El Ministerio de Comercio ya había alertado a la Dian de la posibilidad del incremento de aranceles de EE. UU. al país

Tras la decisión de Estados Unidos de subir los aranceles a varios países, entre ellos Colombia, que en este caso quedaron en el 12,5 % para algunos productos, se ha generado toda una polémica por la responsabilidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro le responde a José Manuel Restrepo por aranceles anunciados por Estados Unidos: “No soy responsable”

SEMANA conoció que desde el Ministerio de Comercio, a cargo de la ministra Diana Morales, ya se había alertado de estos hechos a la Dian, sin embargo, no se habrían tomado las medidas necesarias.

A través de una carta firmada por la ministra a Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, habla de la necesidad de “fortalecer el marco institucional para el control de importanciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso, en el contexto de las medidas comerciales adoptadas por los Estados Unidos”.

Además, señala que desde el ministerio se manifestó en las distintas mesas de trabajo interinstitucionales a la Dian que una respuesta de Estados Unidos requería de la existencia de un instrumento de naturaleza aduanera para impedir el ingreso al país de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso y que se tomaran medidas preventivas sobre posibles riesgos en la cadena de suministros.

Asimismo, dice que el ministerio promovió la incorporación de una disposición específica dentro del proyecto de ley de reforma al régimen sancionatorio aduanero mediante el cual se establecía la prohibición de importar bienes producidos por trabajo forzoso y se asignaba a la Dian la competencia para ejercer las actuaciones necesarias para su aplicación.

Morales asegura en la carta que la asignación de esas competencias a la Dian obedecen a que, según el ordenamiento jurídico colombiano, es la entidad encargada de ejercer el control aduanero y la fiscalización de las operaciones en el exterior.

“En consecuencia, únicamente dicha entidad cuenta con las facultades legales para adoptar medidas materiales sobre las mercancías objeto de importación, tales como la suspensión del levante, la inmovilización, la retención preventiva, la inspección aduanera y las demás actuaciones dirigidas a impedir el ingreso de bienes cuando exista fundamento legal para ello”, afirmó Morales en esa carta.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, ya había sido alertado desde el Ministerio del Comercio de este riesgo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Eso contrata con lo dicho recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que su gobierno no habría tenido responsabilidad con esa decisión.

“No soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC en el caso de Colombia”, aseguró Petro.

Y agregó: “Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción. No veo el problema de no importación de productos con trabajo forzado de cualquier parte del mundo. Ojalá el comercio del mundo sea de trabajo emancipado”.