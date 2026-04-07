Petro dijo que el aumento de las tasas de interés “llevaría a casi vaticinar la muerte de la producción de vivienda”

En medio de su intervención la noche del martes 7 de abril, el mandatario Gustavo Petro se refirió a la decisión del Banco de la República y a las tasas de interés.

Presidente del BBVA Colombia: “A los bancos nos favorecen más las tasas de interés bajas que las altas”

Petro destacó que la decisión tomada por la entidad financiera, al subir las tasas de interés en dos puntos, llevaría a vaticinar la muerte de la producción de vivienda nueva.

“Se puede decir que esa decisión de dos puntos completos de tasa de interés real nos ha llevado a casi vaticinar la muerte completa de la producción de vivienda nueva, no porque queramos, sino porque ese es el efecto de subir la tasa de interés real, como en el tiempo del UPAC. ¿Quiénes son los beneficiarios de lo que ha hecho el Banco de la República? Para estos, en forma, en porcentaje, al final de la participación, prácticamente es el 84% del total del beneficio que se deriva del crecimiento de la tasa real. Unos ganan, otros pierden”, señaló Petro.

El Presidente @petrogustavo afirmó que el aumento de dos puntos en la tasa de interés real está frenando casi por completo la vivienda nueva, al encarecer el crédito y afectar la construcción.



Señaló que el principal beneficio de esa decisión se concentra en el sector… pic.twitter.com/4L9l6A0vHV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 8, 2026

Por otra parte, Petro afirmó que, con las medidas tomadas por el Banco de la República, los efectos tendrían mayor relevancia en las clases bajas del país.

Asimismo, señaló que los banqueros serían privilegiados por las últimas decisiones, debido a los créditos que entregan las entidades del país.

“Aquí ya vemos cómo pierden los pobres. Pues, ¿quiénes son? Los fondos de pensiones y cesantías dirían que los trabajadores, pero en un 30 % casi; sin embargo, estos tienen unos administradores que son, ¿quiénes? Los dueños de los bancos. Eso de afirmar que los bancos no se privilegian puede ser cierto en el caso del banco como empresa, pero no del banquero, porque el banquero se mueve en dos formas: por el crédito que entregan los bancos, tasa de intermediación, y porque son dueños de los títulos de deuda pública del Gobierno Nacional, y si este crece, crecen sus utilidades”, complementó el mandatario.

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Por último, Gustavo Petro entregó los datos porcentuales que giran en torno a la decisión de subir las tasas de interés en dos puntos y su impacto en los fondos de pensiones.

Gustavo Petro analizó las consecuencias de subir en dos puntos las tasas de interes. Foto: SEMANA / Presidencia

“Son dueños de los fondos de pensiones fondos de capital extranjero, 22 %. Es decir, el efecto del Banco de la República va hacia banqueros extranjeros: bancos comerciales, 14%, crece por efecto del crecimiento de la tasa de interés; compañías de seguros, 12%; fiducia pública, que corresponde ya al gobierno, 5% nada más; y otros, 16%. Es decir, aquí ganan los dueños del sector financiero”, puntualizó Petro.