Política

Gustavo Petro aumenta presión sobre el Banco de la República y anticipa posible incremento de las tasas de interés: “Suicidas”

El mandatario se refirió a la decisión que podría tomar este martes la junta directiva del Banco de la República.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Gustavo Petro y Banco de la República.
Gustavo Petro y Banco de la República. Foto: Guillermo Torres

El presidente Gustavo Petro se volvió a despachar contra el Banco de la República a pocas horas de que se reúna la junta directiva para definir, posiblemente, un incremento de las tasas de interés. El mandatario advirtió que la decisión pretendería afectar el resultado electoral del progresismo y afectar el bolsillo de los ciudadanos.

El pronunciamiento de Petro ocurrió en X, luego de citar una publicación que detalló que el peso colombiano se convirtió en la moneda más valorada del mundo “frente a sus máximos del último año”. Para él, ese resultado “no es tan bueno como se cree” y enumeró las razones.

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“La causa, entre otras cosas muy buenas, como subir el turismo, bajar el déficit comercial; el alza de la tasa de interés del Banco de la República con su mayoría uribista en la junta”, mencionó el jefe de Estado. Sobre esto último, agregó: “Lo que buscan detener es, a como dé lugar, el triunfo electoral del progresismo, y van a subir un punto más la tasa de interés, suicidas”.

Como se recordará, hoy se reunirá la junta directiva del Banco de la República y, además de Petro, algunos sectores académicos y económicos creen que el aumento de las tasas de interés sería inminente por la inflación (el aumento del costo de vida en el país).

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Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La interpretación del primer mandatario es que esta determinación afectaría a varias personas: “Dañan a los exportadores, entre ellos, a los cafeteros, y desvalorizan los ahorros que se llevaron de los trabajadores de los fondos privados al exterior”.

Gustavo Petro agregó: “Está demostrado que la tasa de inflación no sube por aumentos de la demanda interna porque hay capacidad para producir instalada y sin ocupar. Es, simplemente, volver a leer a Keynes, que ya lo dijo, que olvidaron”.

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El presidente dio su teoría de lo que estaría pasando: “Lo que buscan es arruinar la economía para hinchar de ganancias a los banqueros y a los dueños de títulos de deuda pública, haciéndole pagar a todo el pueblo de Colombia a través del pago de la deuda. Son ganancias billonarias enormes para 20 tipos, todos uribistas, que viven de la renda que les paga el pueblo y son dueños de la deuda de la nación”.