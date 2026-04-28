A partir de este viernes 1 de mayo, y luego de casi 20 años, Thomas Greg & Sons dejará de producir los pasaportes en el país. El presidente Gustavo Petro logró el propósito de cambiar ese modelo, una idea que tuvo desde el comienzo de su mandato y concretó en la recta final de su Gobierno, con varios de sus funcionarios investigados y cuestionamientos a cuestas.

El nuevo modelo no ha estado exento de polémicas. Por ejemplo, un concepto de la Procuraduría alertó que supuestamente las libretas estarían siendo producidas por una empresa francesa que tendría cuestionamientos en la expedición de libretas en otros países.

El senador Nicolas Echeverry, del Partido Conservador, alertó en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que se realizó este martes, 28 de abril, que hay varias dudas que persisten con el nuevo modelo, como costos adicionales, deterioro de la seguridad nacional, pérdida de credibilidad internacional, crisis operativa y congestiones y posible riesgo de corrupción.

La canciller Yolanda Villavicencio estuvo en el debate de la Comisión Segunda del Senado. Foto: Comisión Segunda del Senado

“Colombia ha improvisado en la producción de pasaportes, no es un error menor, es una falla estructural del Estado que compromete la seguridad, el derecho y la reputación internacional. En un sistema serio no deberíamos estar en este debate”, dijo el senador Echeverry.

De otro lado, los cuestionamientos han surgido por los problemas que se han presentado con la plataforma SITAC, como ocurrió hace unos días, y que como confirmó la propia Cancillería, se intentó hackear el sistema y eso generó retrasos en las citas programadas.

Cancillería e Imprenta Nacional responden a críticas por nuevo modelo de pasaportes: “Se adelanta oportunamente”

La Cancillería y la Imprenta Nacional han salido a responder estas críticas y han dicho que no es cierto que vaya a incrementar el costo de los pasaportes para los colombianos y que todo el proceso se estaría dando como se planteó.

Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional. Foto: Comisión Segunda del Senado

“La entidad ratifica su compromiso con la prestación continua, oportuna y de calidad del servicio de expedición de pasaportes, así como con el fortalecimiento permanente de sus capacidades operativas”, dijeron desde la Cancillería.

“En la Imprenta Nacional ya estamos personalizando pasaportes; es la primera etapa del convenio con Portugal y lo hacemos con trabajadores colombianos aquí en Bogotá”, agregó la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León.

Desde el Gobierno nacional anunciaron que se continuará prestando el servicio en las oficinas de expedición del pasaporte como se venía realizando normalmente y que el valor no cambiará para los usuarios.