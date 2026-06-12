Gustavo Petro hizo un llamado para la segunda vuelta presidencial: “Intentemos hacer vacas para financiar”

Desee la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó este viernes 12 de junio una alocución que fue transmitida por todas las redes sociales de la Presidencia.

En el discurso que dio el jefe de Estado, el cual se concentró en las cifras de reducción de la pobreza que logró su Gobierno en los cuatro años de mandato, Petro aprovechó el espacio para elevar una invitación a la ciudadanía de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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“A ustedes, invitarlos a que salgan a votar, no dejen perder la vida de Colombia, salgan todos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, en los sitios más lejanos. Intentemos hacer vacas para financiar en la pobreza también. Y en las ciudades, caminando si es necesario, votar. Si hoy toda la población colombiana sale a votar, Colombia seguirá siendo el país de la belleza, el país de la vida vida es el objetivo”, recalcó el mandatario colombiano.

“Intentemos hacer vacas para financiar”: el presidente Gustavo Petro en una alocución invitó a la ciudadanía a salir a votar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/w16S4VrooY — Revista Semana (@RevistaSemana) June 13, 2026

Previo a la alocución, el presidente puso de presente una situación que pasó con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

“La CRC me ha CENSURADO, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia no es importante, no le importa. A las 7pm por medio de las redes sociales de la presidencia y mías, haremos pública la alocución que nos han censurado”, advirtió Petro en sus redes sociales horas antes.

Petro también profundizó en la alocución de esta noche sobre las cifras de reducción de la pobreza, cuyos datos puso de presente en su cuenta personal de X:

“He logrado a 31 de diciembre del 2025, con los datos oficiales del DANE, y sin que aún hubiéramos decretado el Salario Vital, sacar a 4 millones de personas de la pobreza monetaria desde el día que nos dejó Duque y Restrepo el gobierno.

“Cuatro millones de personas, que se volverán 5 millones el 6 de agosto del 2026 cuando me despida de ustedes. Saqué 1.000.000 de personas de la pobreza extrema para 31 de diciembre del 2025.

“Bajé sustancialmente la desigualdad social del nivel que Duque dejó y bajaré más al 6 de agosto con el salario vital, según el índice Gini.

Petro envió audio a pocos días de la segunda vuelta presidencial: “En su voto está la posibilidad de ampliar este legado”

“Este es mi logro y me enorgullezco. Es el porcentaje de pobreza monetaria y pobreza extrema más baja de todo el siglo XXI. Si se reduce más la pobreza y la desigualdad social, Colombia seguirá por el camino de lapaz. Viva Colombia viva, hermosa y justa”.