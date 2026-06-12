Petro envió audio a pocos días de la segunda vuelta presidencial: “En su voto está la posibilidad de ampliar este legado”

Este viernes 12 de junio y a pocos días de la segunda vuelta presidencial en donde se medirán en las urnas en la fase final los candidatos Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro envió un llamativo audio.

Jota Pe Hernández y su análisis crítico de la candidatura presidencial de Iván Cepeda

Lo hizo en su canal de WhatsApp, en el cual habló de algunos logros de su Gobierno, frente a conquistas sociales, destacando el aumento del salario mínimo.

“Hola, mi nombre es Gustavo Petro, su presidente. Yo quiero darle una buena noticia a todas y todos los colombianos y colombianas. Cerca de cuatro millones de personas han salido de la pobreza monetaria en los cuatro años de nuestro gobierno”, afirmó en el audio.

Y avanzó: “Aún nos faltan los meses del salario vital, que es 2026. Este es nuestro mayor logro, legado de dignidad para todas y todos ustedes. Lo logramos gracias a nuestra exitosa política social que ha colocado en su corazón a la niñez, a las madres cuidadoras, madres de niños menores solas, a nuestras abuelas y abuelos, a la gente trabajadora, a nuestra fuerza pública y a la juventud”.

Gustavo Petro envió audios a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Foto: Pantallazo del canal de WhatsApp de Gustavo Petro

“Con el legado de dignidad que les hemos presentado aquí, la invitación que hago al pueblo colombiano es que salga a votar por millones, sabiendo que no vamos a perder estos logros. En su voto está la posibilidad de ampliar este legado y construir en verdad una Colombia justa, sin pobreza, bella, hermosa, una Colombia donde la paz sea posible, Colombia el país de la belleza”, manifestó Petro en el audio que envió en el canal de WhatsApp, explicando varias políticas de su administración.

Frente a los recientes discursos o mensajes que ha publicado Petro en su cuenta personal de X en plena época electoral, ha desatado una ola de críticas desde diferentes sectores políticos, quienes han advertido que estaría incurriendo en una participación indebida en política, favoreciendo a uno de los dos candidatos presidenciales.

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En la primera vuelta presidencial que se realizó el pasado 31 de mayo, el ganador, para sorpresa del Gobierno, fue Abelardo de la Espriella con 10.361.499, mientras que Iván Cepeda quedó segundo con 9.688.361. de votos.