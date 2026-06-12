Primicia: Corte Suprema suspende medida que le impedía a Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”

La Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar la decisión que tomó hace apenas un par de días la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que le prohibió al candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y otros símbolos patrios, el saludo representativo de instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

Gasolina pura: juez le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia y sus seguidores prometen usarla más que nunca

La decisión, con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga, es clara y advierte que el candidato podrá continuar su campaña con normalidad. También tumba cada uno de los argumentos que planteó el Tribunal Superior de Bogotá para establecer las prohibiciones.

En primer lugar, advierte la decisión, un juez de tutela no puede censurar ni ordenar el retiro de la campaña de ningún candidato, pues esta es facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia que incluso ya había registrado y avalado formalmente los logos y el eslogan de la campaña del candidato De la Espriella.

Incluso, advierte la decisión, que el auto de 9 de junio de 2026 desconoció, sin fundamento alguno, el principio de legalidad.

“El CNE como suprema autoridad administrativa para la inspección, vigilancia y control de la organización electoral (…) emitió la Resolución # 09098 de 29 de septiembre de 2025, a través de la cual aprobó y registró formalmente el logosímbolo ‘defensores de la patria’ y el eslogan de campaña ‘firmes por la patria’”, con lo cual queda claro, a juicio de la Corte Suprema, que no existía ninguna irregularidad y mucho menos era necesaria la aplicación de la medida cautelar.

La decisión conocida en primicia por SEMANA ratifica la competencia del CNE, dejando claro que el Tribunal se extralimitó: “La prohibición legal de usar símbolos patrios en la propaganda electoral está reservada al CNE mediante el procedimiento sancionatorio con plenas garantías. De ahí que en ningún caso habilitan a un juez de tutela a imponer censura previa mediante el retiro anticipado y general de la campaña”.

Abelardo de la Espriella volverá a utilizar la camiseta de la Selección Colombia: juez tomó nueva decisión

La Corte Suprema fue más allá, zanjó cualquier discusión sobre este tema, plantea incluso el carácter inequitativo de la polémica medida cautelar: “La medida provisional censurada recae y afecta exclusivamente la propaganda y publicidad de uno de los dos candidatos, situación que desequilibra la equidad entre los dos competidores de cara a los electores; más aún, prohíbe hacer el ‘saludo castrense’, el cual no es símbolo patrio ni está prohibido para particulares”.

El tercer argumento tiene que ver con la necesidad de imponer la medida cautelar para evitar afectaciones y un perjuicio irremediable para la segunda vuelta presidencial.

El pasado 31 de mayo, el candidato Iván Cepeda, al verse derrotado, no aceptó los resultados y optó por criticar el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de su rival en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella. Foto: Fotomontaje SEMANA/AFP

Al respecto, el alto tribunal dejó claro que “el fallo podría resultar ilusorio en sus efectos de cara al posible amparo de los derechos fundamentales del accionante, teniendo en cuenta que uno de los presupuestos para cumplir con esta es que ‘exista un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la demora en el tiempo’”.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

Con este argumento, la Corte advirtió que solo faltan nueve días para las elecciones presidenciales, por lo que resultaba necesario tomar la decisión de tumbar las medidas cautelares, buscando “proteger la garantía del actor respecto del equilibrio de la publicidad de los candidatos presidenciales a vísperas de las elecciones, en aras de mantener la equidad en la contienda política”.

Así las cosas, la decisión que le impuso restricciones al candidato De la Espriella no duró sino tres días; la Corte Suprema de Justicia le puso freno y desvirtuó cada uno de los argumentos por los cuales se habían otorgado las medidas cautelares.