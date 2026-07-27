Joven de 20 años fue asesinada por su pareja, exmilitar de 41, en Medellín; una revisión de celular habría sido el detonante

El asesinato de María Fernanda López Castellanos, de apenas 20 años, es materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía, que buscan establecer con exactitud qué ocurrió el pasado 24 de julio dentro de una vivienda del barrio El Limonar, en el corregimiento San Antonio de Prado, donde la joven perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

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Las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 41 años, identificado como Víctor Alfonso Taborda, exintegrante del Ejército Nacional y actualmente pensionado, quien sostenía una relación sentimental con la víctima. El caso avanza bajo la hipótesis de un presunto feminicidio y será la justicia la encargada de definir su responsabilidad en los hechos.

Según la información recopilada durante las primeras diligencias, antes del ataque se habría presentado una discusión entre ambos después de revisar el celular de la víctima. Los investigadores inspeccionaron la escena, recolectaron evidencia y también incautaron un arma de fuego que será sometida a estudios balísticos para determinar si fue utilizada durante el crimen.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, la Fiscalía prepara la imputación por el delito de feminicidio, al tiempo que un juez decidirá la situación jurídica del capturado.

La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Corpades) lamentó el crimen a través de un pronunciamiento en redes sociales. “Nos duele esta violencia feminicida y cobarde en la ciudad”, expresó la organización al rechazar el asesinato de la joven.

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En el mismo mensaje, Corpades aseguró que “María Fernanda López Castellanos, una joven de 20 años, fue asesinada con seis disparos en una vivienda del barrio El Limonar, corregimiento San Antonio de Prado”. Asimismo, señaló que el presunto responsable, un exmilitar de 41 años que había sido su pareja, fue capturado y será procesado por el delito de feminicidio.

La organización también advirtió sobre el panorama de violencia de género en la capital antioqueña y afirmó que “con este caso, en Medellín ya se registran 15 mujeres asesinadas en 2026; 10 son investigadas como feminicidios”. Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para rechazar este tipo de hechos y fortalecer las acciones de prevención y protección para las mujeres.