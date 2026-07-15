Alejandro Char habla del gabinete de Abelardo De La Espriella y le da consejo: “Que viajen otros”

A pocas semanas de la posesión presidencial, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó su balance sobre las primeras decisiones que ha tomado el presidente electo, Abelardo De La Espriella, especialmente frente a la conformación de su gabinete ministerial.

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En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Char aseguró que le gusta el equipo que se ha venido conformando y destacó que el mandatario haya optado por rodearse de personas de su confianza.

“A mí me encanta. Es gente de mucha confianza del presidente y uno tiene que trabajar con personas a las que les tenga mucha confianza”, afirmó.

Para el alcalde, uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es el ritmo de trabajo que ha mostrado De La Espriella incluso antes de asumir oficialmente el cargo.

“El presidente ha mostrado un nivel de trabajo superlativo. Yo creo que esto es histórico y cuando llegue el 7 de agosto ya ese hombre habrá recorrido toda Colombia. ¡Qué bárbaro!”, comentó.

“Ese es el presidente que queremos”

Durante la conversación, Char aseguró que el mayor acierto del presidente electo ha sido mantenerse recorriendo el país y escuchando directamente a las comunidades.

“Ese es el presidente que nosotros queremos. Que esté en el territorio, acompañando a la gente, en sus barrios, en sus comunas, donde está la necesidad. Que viajen otros. Colombia necesita tener un presidente cerca. La sola presencia del presidente resuelve la mitad de los problemas porque le da confianza a la gente”, manifestó.

Los ministros barranquilleros y una inversión para la ciudad

Char también celebró la llegada de dos barranquilleros al gabinete: Elsa Noguera, como ministra de Transporte, y Mauricio Gómez Amín, designado ministro de Comercio Exterior.

Según explicó, este último ya anunció una inversión de 380.000 millones de pesos para Barranquilla, recursos que, dijo, permitirán avanzar en uno de los proyectos turísticos más importantes para la ciudad.

El mandatario explicó que la apuesta es consolidar un circuito que conecte el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho y Bocas de Ceniza.

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Duras críticas a la paz total

En otro momento de la entrevista, Char fue consultado sobre la decisión de De La Espriella de reemplazar la figura del Alto Comisionado para la Paz por un Comisionado de Seguridad. Al responder, lanzó fuertes críticas contra la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

“Lo único que nos trajo la paz total es el crecimiento de las bandas criminales. El bandido hoy no tiene miedo; tiene miedo la gente de bien. Ha sido un fracaso absoluto”, afirmó.

El alcalde aseguró que en Barranquilla han aumentado los homicidios, la extorsión y el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones delincuenciales, por lo que espera que el nuevo Gobierno fortalezca las estrategias de seguridad.

Según contó, recientemente habló con el presidente electo sobre esta problemática y recibió un mensaje que le dio tranquilidad.

“Compartió nuestras preocupaciones y nos dijo que Barranquilla contará con un énfasis especial en materia de seguridad. Eso nos da confianza porque este es un problema que hoy están viviendo muchas regiones del país”, concluyó.