Desgarrador relato de la hermana de Rosa Mayerly Olaya, mujer asesinada en local de Soacha: “Él la seguía”

En Soacha no salen del asombro tras el asesinato de una mujer identificada como Rosa Mayerly Olaya, en hechos ocurridos el pasado domingo mientras ella trabajaba en una tienda de Homecenter, en Soacha.

Ese día, hasta ese punto, arribó un sujeto identificado como Óscar Giovanny Marulanda, quien atacó con un arma blanca a Mayerly. Gravemente herida, fue trasladada hasta un centro hospitalario donde murió debido a la gravedad de las heridas.

Homecenter se pronunció tras caso de feminicidio en una de sus tiendas y aclaró dato sobre el presunto homicida

El presunto feminicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y, tras imputarle la Fiscalía el delito de feminicidio agravado, un juez lo envió a prisión.

Tras lo anterior, la hermana de Mayerly habló. Dijo que la hoy víctima mortal dejó un hijo.

“Una mujer demasiado entregada a su hijo, daba su vida por él, lo mejor para él. Era muy responsable en su trabajo”, dijo la hermana de Mayerly en Noticias RCN.

En cuanto al presunto feminicida, aseguró que este la seguía y que no era su expareja.

En la imagen, Rosa Mayerly Olaya Coronado. Foto: Imagen tomada de la cuenta en Facebook: Mayerly Olaya

“No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella, y al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y la mató”, agregó la familiar de Mayerly en el noticiero citado anteriormente.

La versión de la hermana de Mayerly fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación.

“Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de este año en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en Soacha (Cundinamarca), lugar donde ella laboraba hace cinco años. Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación con él. Desde ese momento, de acuerdo con la investigación, comenzaron episodios de asedio y acoso en su contra”, indicó la Fiscalía.

El aterrador comportamiento que tuvo hombre que asesinó a Rosa Mayerly Olaya: hubo episodios de acoso

Tal era el acoso de dicho sujeto a Mayerly que, según la Fiscalía, en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia.

“El 10 de mayo y el 5 de junio pasado, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla”, agregó el ente acusador.

El presunto asesino no aceptó el delito imputado por la Fiscalía de feminicidio agravado.