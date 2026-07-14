Dos hermanos fueron asesinados en medio de una fiesta en San Andrés: testigos contaron cómo ocurrió todo

Un doble homicidio se registró en una fiesta y generó gran conmoción entre los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia.

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Las víctimas fueron identificadas como Jordan Camilo y Ángel Jesús Correa Chiquillo, dos hermanos de 18 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el hecho se presentó el pasado sábado 11 de julio, mientras se realizaba una celebración en una calle del sector de Guinea Hen, que es más conocido como Natania.

Algunos testigos dijeron que los hermanos estaban disfrutando de la fiesta y, cuando pasó todo, estaban sentados. En ese momento, parece que una persona con la cara cubierta llegó al lugar y les disparó varias veces.

Imagen referencia de un arma de fuego. Foto: Getty Images/iStockphoto

Después de esto, el agresor se subió a una motocicleta donde lo esperaba su cómplice y juntos se fueron del lugar. Lamentablemente, las dos víctimas murieron en el lugar.

El coronel George Laverde, comandante operativo de la Policía en San Andrés, entregó más detalles de lo acontecido. “Una vez ocurrieron los hechos, la Policía realizó un plan candado y nuestra Seccional de Investigación Criminal, bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía General de la Nación, realizó actos urgentes“, señaló.

El oficial explicó que se revisaron las cámaras de seguridad y se recogieron declaraciones de personas que presenciaron cómo ocurrió el doble homicidio.

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Todo esto, de acuerdo con el coronel, ayudó a identificar a los dos presuntos responsables del hecho, que están siendo buscados por las autoridades.

Girley Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronunció para rechazar lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas.

Imagen referencia de una escena del crimen. Foto: Getty Images / South_agency

Asimismo, le pidió a las autoridades celeridad para que el caso sea esclarecido en su totalidad, por lo que anunció que el secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Bryan Uribe, estará pendiente de los avances.

Por el momento, no se saben los motivos por los que Jordan Camilo y Ángel Jesús fueron asesinados, pero la Policía y la Fiscalía están adelantando todas las investigaciones pertinentes.