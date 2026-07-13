En su tercera alocución, el presidente electo Abelardo De La Espriella hizo una serie de anuncios sobre lo que será su gobierno. Lanzó duras críticas a la paz total del gobierno de Gustavo Petro y a la implementación del proceso de paz con las Farc.

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“Se acaba el Comisionado de Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, aseguró el mandatario electo y dejó en claro que ha dado instrucción a los funcionarios que tienen que ver con temas de seguridad para que inicien el desmonte de la impunidad que se ha camuflado en esos esfuerzos de paz.

Uno de los temas en los que hizo una dura declaración tiene que ver con Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El exjefe de las Farc se encuentra de viaje en España, tras un permiso otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

“El Comisionado para la Seguridad, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior designados tienen la orden de desmontar, de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, dijo.

Abelardo De La Espriella y Timochenko. Foto: Semana - Semana

En su pronunciamiento, el de la Patria Milagro afirmó en varias ocasiones que el exjefe de las Farc no debería estar haciendo actividades internacionales y sostuvo que los principales responsables de los crímenes cometidos por esa organización guerrillera no han recibido las sanciones que, a su juicio, corresponden.

Es por esto que, tan pronto llegue oficialmente al poder, el 7 de agosto, tomará medidas drásticas al respecto.

#ATENCIÓN | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la Consejería para la Paz y aseguró que “no habrá más procesos de falsa paz en su Gobierno”. Afirmó que el objetivo de su administración será fortalecer la seguridad.



Además, lanzó duras críticas… pic.twitter.com/60tBhBnvhV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 14, 2026

“Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes”, manifestó.