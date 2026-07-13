Abelardo de la Espriella reiteró su intención de realizar su acto de posesión el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país, pese a la controversia generada por la decisión del Gobierno Nacional de no permitir que instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional sean utilizadas para ese tipo de ceremonias.

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A través de una declaración pública, De la Espriella aseguró que mantendrá su compromiso de llevar a cabo el acto en una base militar como un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad”, afirmó.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reiteró su intención de realizar su posesión el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país, pese a la controversia generada por la decisión del actual Gobierno. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GvPwqU04AO — Revista Semana (@RevistaSemana) July 14, 2026

En su pronunciamiento también lanzó fuertes críticas contra el Gobierno saliente, al que calificó como “delirante”, e insistió en que su decisión busca reconocer el trabajo de los militares y policías que, según dijo, defienden el orden democrático del país.

Durante su intervención, el de la Patria Milagro aprovechó para enviar un mensaje al Congreso que se instalará el próximo 20 de julio, haciendo un llamado a los nuevos legisladores para que respalden el mandato que, según él, expresaron los ciudadanos en las urnas.

“Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo”, expresó.

Asimismo, pidió a los congresistas trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno, privilegiando la transparencia y dejando de lado las prácticas políticas tradicionales.

“Tienen la oportunidad de demostrarle al país que están dispuestos a trabajar en armonía, siempre de cara a la gente, con cartas abiertas, sin negociaciones bajo la mesa e interpretando fielmente a quienes votaron por una patria construida entre todos, pero sin politiquería ni corrupción”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que su eventual administración marcará una nueva etapa política, en la que, según dijo, existirán únicamente dos posiciones frente al país.

“Este será un gobierno en el que habrá solo dos bandos: el que está del lado del pueblo, de la democracia y del nuevo orden, y el que se queda en el pasado, oponiéndose a la nueva realidad y al nuevo futuro de una patria que se cansó de más de lo mismo”, señaló.

Finalmente, aseguró que, una vez se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio, trabajará de manera conjunta con el Legislativo para impulsar las iniciativas que hacen parte de su proyecto de gobierno.

“A partir del 20 de julio, bajo las anteriores premisas, trabajaré de la mano del nuevo Congreso. Así como hemos empezado”, concluyó.