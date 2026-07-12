Rector de las UTS, Omar Lengerke, representará a las instituciones tecnológicas de Colombia

Un reconocimiento a su labor en la academia tuvo el rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Omar Lengerke, tras ser designado como la voz líder de las instituciones tecnológicas de Colombia.

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Lengerke fue elegido como el representante de los rectores de las instituciones tecnológicas oficiales y privadas del país ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Entre sus tareas estará asesorar al Gobierno nacional en los grandes desafíos del sector de la educación superior, con una nueva hoja de ruta con la llegada al poder del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Omar Lengerke, como representante de los rectores de las instituciones tecnológicas oficiales y privadas, tendrá como misión aumentar la cobertura, el aseguramiento de la calidad, la regionalización de la educación superior, la financiación, la investigación, la innovación y la formación del talento humano.

Finalmente, y ante ese importante reconocimiento, Lengerke expresó: “Este nombramiento constituye un compromiso con miles de estudiantes, docentes e instituciones que creen en la educación tecnológica como motor de transformación social. Trabajaremos para que las regiones tengan una voz activa en las decisiones que definirán el futuro de la educación superior colombiana”.