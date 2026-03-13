Este ha sido el avance de las Unidades Tecnológicas de Santander en la última década

El próximo 16 de marzo, las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) cumplen 11 años bajo la gestión de Omar Lengerke Pérez.

Lengerke llegó a la institución en 2015 con el objetivo de modernizar la entidad; cumpliendo con su objetivo, hoy en día la institución cuenta con presencia consolidada en Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y Vélez, enfocada en tres ejes: ampliar la cobertura, renovar la infraestructura y elevar la calidad académica.

Colombia discute su presente, pero ignora un debate que definirá su futuro: la educación superior

El camino inició con un objetivo en 2017, cuando se fijó la meta de alcanzar la alta acreditación. Dos años más tarde, la expansión física tomó forma con la compra de terrenos en Vélez, Piedecuesta y Barrancabermeja, asegurando que la institución tuviera sedes propias para fortalecer su impacto regional en el oriente del país.

Las UTS alcanzaron la Acreditación de Alta Calidad, superaron los 30.000 estudiantes. Foto: Foto: cortesía DALE Lidera Pazcífico

Infraestructura para el aprendizaje

En 2020, durante las restricciones impuestas por la pandemia, la dinámica de obras no se detuvo. En ese periodo se aprobó el Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento y se entregó el Edificio D – Xemis en la capital santandereana.

Recientemente, la oferta de espacios se amplió con la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento Akros, una edificación que ya alberga laboratorios especializados y un auditorio para 330 personas.

Actualmente, el desarrollo físico se concentra en las regionales. En el puerto petrolero, la construcción del nuevo campus en el barrio La Esperanza avanza en un 64 %, con una inversión que supera los 22.800 millones de pesos.

En paralelo, Piedecuesta adelanta la edificación de sus bloques B y C, mientras que en Vélez ya iniciaron las excavaciones para una estructura de seis niveles que contará con aulas magistrales.

Cifras y calidad académica

Los resultados administrativos se reflejan en el reconocimiento del Ministerio de Educación. En 2023, seis programas de las facultades de ingeniería recibieron la acreditación de alta calidad.

Este proceso culminó en un hito para la educación pública de la región: en 2025, el campus Bucaramanga obtuvo la Acreditación Institucional de Alta Calidad por un término de seis años, ratificando su estabilidad académica.

En términos de población estudiantil, 2026 marca un máximo histórico para las UTS con más de 30.000 inscritos. Este volumen de estudiantes se apoya, en gran medida, en la implementación de la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional.

Hoy en día, el 98 % de los alumnos de las UTS estudia sin costo de matrícula, eliminando los obstáculos económicos que dificultaban el acceso a la educación superior. Por su parte, la modalidad virtual ya agrupa a cerca de 4.000 estudiantes que se conectan desde distintas zonas de Colombia y otros países.

El futuro: posgrados y cambio de carácter

La administración apunta ahora hacia una transformación jurídica de la entidad. Para el cierre de este año, el objetivo central es concretar el Cambio de Carácter Institucional.

Con este paso, las UTS dejarán de estar limitadas a la formación técnica y tecnológica para abrir campo a programas de posgrado, incluyendo especializaciones y maestrías, atendiendo a la evolución del mercado laboral y a la madurez que ha alcanzado la institución tras más de una década de gestión.