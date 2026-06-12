MinJusticia certifica el Consultorio Jurídico Púrpura de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá

En un contexto marcado por el aumento de feminicidios y casos de violencia contra las mujeres en Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho certificó como Consultorio Jurídico Púrpura al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Bogotá, con el propósito de fortalecer las rutas de atención y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.

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La decisión se da mientras persisten cifras alarmantes en el país. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 472 casos de feminicidio, cerca de 15.700 hechos de violencia intrafamiliar contra mujeres y más de 16.900 delitos sexuales.

La situación también genera preocupación en Bogotá. Según datos divulgados por el Concejo de Bogotá, con base en reportes de la Policía Metropolitana, entre enero y febrero de 2026 se registraron 8.999 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad, de los cuales el 70,4 % de las víctimas fueron mujeres.

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En este escenario, la certificación fue entregada durante el lanzamiento oficial de la Guía para la Valoración de la Percepción del Riesgo de Feminicidio en el Contexto Familiar, impulsada por el Ministerio de Justicia como una herramienta para fortalecer la prevención de las violencias de género y mejorar las acciones institucionales de protección hacia las mujeres.

El reconocimiento fue otorgado por el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, y la directora de Justicia Formal, Sara Carolina López, quienes destacaron el papel de la academia en la construcción de mecanismos efectivos de atención y protección para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

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Con esta certificación, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia se consolida como un espacio especializado en atención jurídica con enfoque de género, integrando acompañamiento desde las áreas de Derecho, Psicología y Trabajo Social.

Las usuarias podrán acceder a orientación jurídica y acompañamiento psicosocial en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y otras vulneraciones de derechos. El modelo contempla apoyo en denuncias y medidas de protección, así como articulación con entidades competentes y rutas institucionales de atención.

Este avance también se articula con otras apuestas académicas de la institución en materia de equidad y derechos humanos, entre ellas la nueva Especialización en Derecho de Género de la sede Bogotá, orientada a formar profesionales capaces de abordar problemáticas relacionadas con violencia, discriminación y acceso a la justicia desde una perspectiva jurídica y social.

“Esta certificación reafirma nuestro compromiso institucional con la protección de los derechos de las mujeres y la construcción de espacios seguros de atención jurídica, en los que la dignidad, el respeto y el enfoque de género orientan cada actuación. En un contexto en el que las cifras de violencia contra las mujeres continúan en aumento, resulta fundamental fortalecer rutas de atención gratuitas, cercanas e interdisciplinarias que permitan a las víctimas acceder de manera oportuna a orientación jurídica y acompañamiento integral”, señaló Nancy Consuelo Alvarado Africano, decana de la Facultad de Derecho de la UCC Bogotá.

Además de brindar atención a la comunidad, el modelo permitirá que estudiantes de Derecho fortalezcan su formación práctica mediante el acompañamiento de casos reales con enfoque social y de derechos humanos.

Con este reconocimiento, la Universidad Cooperativa de Colombia busca aportar desde la academia a la consolidación de una justicia más cercana, humana y efectiva para las mujeres y poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso.