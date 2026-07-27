¿Cuándo entregan resultados del Icfes y las pruebas Saber 11.° en 2026 y cómo consultarlos? Ojo a las fechas clave

Las pruebas Saber 11.° continúan siendo uno de los procesos académicos más importantes para miles de estudiantes colombianos que quieren ingresar a la educación superior.

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Así, la fecha de su realización es clave para quienes buscan conocer lo que sucederá a futuro en su camino académico de cara al proceso universitario.

Cuando concluye la jornada de aplicación del examen, que se realizó el pasado 26 de julio, una de las principales inquietudes entre los aspirantes es conocer la fecha en la que podrán consultar sus resultados y el puntaje obtenido.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), los resultados de las pruebas Saber 11.° correspondientes al calendario A estarán disponibles a partir del 25 de septiembre de 2026.

Ahora, quienes presentaron las pruebas PreSaber o el Examen de Validación del Bachillerato podrán consultar sus resultados desde el 2 de octubre de 2026.

Una vez el Icfes habilite la publicación, los estudiantes deberán ingresar al portal oficial de la entidad y acceder al apartado de resultados. Allí tendrán que seleccionar la opción correspondiente a Saber 11.°, ingresar el tipo y número de documento utilizado durante la inscripción y descargar el reporte individual con los resultados.

Las pruebas Saber 11.° evalúan competencias clave de los estudiantes colombianos y son determinantes para el acceso a oportunidades académicas. Foto: Suministrada a El País, archivo particular- Colprensa

El documento entregado por el Icfes incluye el puntaje global alcanzado por cada estudiante, el desempeño obtenido en las distintas áreas evaluadas y los niveles de competencia alcanzados, información que suele ser utilizada por universidades y otras instituciones educativas dentro de sus procesos de admisión.

Para aquellos interesados en conocer estos procesos: las pruebas Saber 11.° se desarrollan en dos sesiones, cada una con una duración aproximada de cuatro horas y media.

Durante ese tiempo, los participantes responden preguntas enfocadas en estas competencias fundamentales: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés. Además, el examen incorpora cuestionarios complementarios relacionados con aspectos socioeconómicos y el clima escolar.

El puntaje obtenido representa una herramienta clave para quienes aspiran a ingresar a programas de educación superior, por lo que el Icfes recomienda consultar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales y conservar el reporte descargado para futuros trámites académicos.