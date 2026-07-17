El 80 % de los estudiantes de Escuelas Conectadas Claro por Colombia mejoran su desempeño en las Pruebas Saber 11

¿Qué tanto puede incidir la conectividad en el desempeño académico de los jóvenes del país? El impacto positivo es muy significativo de acuerdo con los indicadores del programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, según los cuales ocho de cada diez instituciones educativas vinculadas mejoraron su puntaje general en las Pruebas Saber 11. La medición, realizada sobre una muestra de 100 instituciones beneficiarias, encontró además un crecimiento promedio del 8,2 % de los colegios que registraron avances.

En Colombia, la educación requiere mucho más que acceso a internet, por eso, hace más de seis años nació este programa que promueve una verdadera transformación en las aulas a través de la tecnología. Hoy, 401 instituciones en diferentes regiones del país y más de 498.000 estudiantes y docentes se benefician. Se trata de una de las apuestas de mayor alcance del sector privado para fortalecer la educación en el país. De acuerdo con un análisis interno de Claro Colombia realizado con base en los resultados oficiales del ICFES.

La evaluación de su impacto evidencia que la conectividad, integrada a estrategias pedagógicas y al trabajo de docentes, directivos y estudiantes, puede convertirse en un habilitador para fortalecer los aprendizajes y ampliar las oportunidades dentro y fuera del aula.

El ciento por ciento de las instituciones evaluadas reportó el desarrollo de proyectos de innovación educativa. Foto: Claro - API

Las mejoras también se reflejan en competencias específicas. Las instituciones participantes registraron incrementos promedio del 8,7 por ciento en inglés, 7,2 por ciento en matemáticas y 5,8 por ciento en lectura crítica, resultados que demuestran el potencial de integrar herramientas digitales y metodologías innovadoras en los procesos educativos.

“En Claro creemos que conectar una institución educativa es abrir una oportunidad real para transformar vidas. Escuelas Conectadas Claro por Colombia nació con el propósito de impulsar la educación a través de la tecnología, especialmente en comunidades donde el acceso a internet puede marcar una diferencia profunda. Cuando una institución se conecta, no solo accede a contenidos, fortalece sus procesos de aprendizaje, amplía las posibilidades de sus docentes y permite que los estudiantes desarrollen habilidades para enfrentar los retos del futuro”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad de Claro por Colombia.

Uno de los principales hallazgos de la evaluación es que el impacto del programa trasciende las pruebas estandarizadas. El ciento por ciento de las instituciones evaluadas reportó el desarrollo de proyectos de innovación educativa, permitiendo que los estudiantes pasen de ser consumidores de tecnología a creadores de soluciones mediante iniciativas de inteligencia artificial, robótica, programación, emprendimiento, producción audiovisual y economía circular.

Uno de los casos más destacados es el de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, en Armenia (Quindío), que incrementó su puntaje en las Pruebas Saber 11 de 275 puntos en 2023 a 315 puntos en 2025, alcanzando un crecimiento de 40 puntos, el mayor registrado entre las instituciones analizadas. Aquí la tecnología y la conectividad han fortalecido procesos de innovación y el desarrollo de un semillero de robótica que ha llevado a sus estudiantes a participar en competencias nacionales.

Experiencias similares se desarrollan en otras regiones del país. En la Institución Educativa Rosedal, en Cartagena, la inteligencia artificial hace parte de las metodologías de enseñanza a través del proyecto Sinapsia; en la Institución Educativa Vida Nueva, en Soacha, los estudiantes lideran iniciativas como huertas inteligentes y viviendas eficientes; mientras que, en la Institución Educativa Fray Plácido, en Mocoa, la tecnología fortalece procesos de formación técnica en producción audiovisual junto al SENA.

La evaluación también muestra que las instituciones con mejores resultados son aquellas que han incorporado la tecnología de manera permanente en sus procesos pedagógicos mediante plataformas como Aprende con Claro, simulacros para las Pruebas Saber, fortalecimiento de competencias docentes y estrategias de acompañamiento continuo a los estudiantes.

Después de más de seis años de implementación, Escuelas Conectadas Claro por Colombia demuestra que la tecnología cobra verdadero valor cuando está al servicio de la educación. Porque transformar la educación no consiste únicamente en conectar una escuela, sino en crear las condiciones para que cada estudiante pueda aprender más, desarrollar nuevas habilidades y de esta manera cumplir con su propósito superior: Hacer posible una Colombia mejor.

*Contenido elaborado con apoyo de Claro