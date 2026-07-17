IA para analizar el comportamiento de las audiencias: así funciona el revolucionario sistema ArcherIQ

Imagine una marca de consumo masivo que debe lanzar una campaña en tres meses. Dispone de estudios de audiencia, datos de redes sociales, los resultados de su última campaña y un informe sobre tendencias culturales. La información está completa y al alcance de la mano.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por dónde empezar?

Ese es el problema que Century Media, la central de medios colombiana, con más de 25 años de trayectoria, dice haber resuelto con ArcherIQ, un sistema propio de inteligencia estratégica que acompaña los procesos de investigación, planeación, creatividad y medios de la agencia.

Funciona como un conjunto de asistentes especializados: cada uno analiza una parte del reto publicitario, desde el brief hasta el contexto cultural, pasando por audiencias, territorio y datos de medios.

Después, el sistema cruza esos hallazgos, identifica relaciones entre ellos y entrega insumos que orientan el desarrollo de una estrategia, una campaña o un plan de medios.

No entrega respuestas automáticas ni sustituye el conocimiento de los profesionales que la operan: cada etapa —desde el brief hasta la recomendación final— exige revisión y aprobación de un integrante del equipo antes de avanzar.

“No queríamos una herramienta que pensara por nosotros, sino una que nos ayudara a pensar mejor, a explorar más posibilidades y a dedicar menos tiempo a buscar información y más a interpretarla”, explica Mario Alberto Ríos, subdirector general de Century Media.

Esa capacidad no proviene de una inteligencia artificial genérica del mercado, la agencia construyó una herramienta propia a partir de metodologías, fuentes y aprendizajes acumulados durante más de dos décadas de trabajo con marcas colombianas. Y en ella quedó incorporada la manera particular en que aborda un brief, interpreta datos y conecta disciplinas alrededor de un mismo desafío.

Experiencia + tecnología

El nombre del sistema tiene origen en un símbolo propio de Century Media, que se define como la central de medios de las conexiones inusuales, el del arquero que apunta hacia arriba y concentra su energía en un solo objetivo; y el que la agencia usa para describir su método de trabajo, centrado en observar antes de actuar y conectar antes de recomendar.

ArcherIQ no saldrá al mercado como software independiente ni como plataforma de autoservicio. Se mantendrá como una capacidad interna, operada exclusivamente por los profesionales de la agencia y aplicada al trabajo que desarrollan para sus clientes, sin que estos tengan acceso a ella.

*Contenido elaborado con el apoyo de Century Media