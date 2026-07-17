Esposa de Carlos Calero habló del cáncer que tuvo su hijo y destapó duro instante: “Toqué fondo de rodillas”

Carlos Calero llamó la atención de los medios tras enfrentar junto a su esposa, Paulina Ceballos, uno de los momentos más difíciles de su vida familiar. La empresaria fue diagnosticada con cáncer en 2024, una noticia que marcó el inicio de un complejo proceso de tratamiento y recuperación.

Carlos Calero habló de la salud de su esposa y destapó detalle del proceso que viven: “Confiando en Dios”

A pesar de los retos físicos y emocionales, la familia permaneció unida durante todo el proceso, brindándole apoyo permanente a Paulina. Con el paso de los meses, la empresaria logró avanzar favorablemente en su recuperación, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y resiliencia.

No obstante, Paulina Ceballos volvió a despertar reacciones en los curiosos con una entrevista que concedió, donde revivió uno de los capítulos más complejos de su vida. La pareja del presentador reveló la preocupación y temor que sintió con un asunto relacionado con su hijo.

De acuerdo con lo que se mencionó, la mujer, en charla con Sinceramente Cris, el cáncer fue una enfermedad que rondó su familia desde hace tiempo, enfrentándola primero con un diagnóstico que le hicieron a su hijo Carlos (Carlitos) Calero.

Aunque todo fue angustiante, aseguró que nunca perdió la fe y se mantuvo con Dios, esperando un resultado positivo del proceso que llevaron.

“Y yo decía: ‘A mí que me pase lo que sea, pero a mis hijos, Dios mío, cuídamelos, ampáramelos’. Y con el cáncer de Carlitos, Dios santo, yo toqué fondo de rodillas, pero ¿sabes qué? Nunca perdí la fe. Nunca. O sea, yo después de lo de mis hijos dije ‘no hay nada en el mundo que no se pueda solucionar’. Pero sí, llevo una consigna muy importante y es la salud. Sin salud no somos nada. Tú puedes tener todo, no hay salud y no hay manera de que te muevas”, dijo.

En cuanto a su camino, donde fue golpeada por el cáncer de seno, apuntó que entendía lo que era este camino, lidiando con las secuelas que quedaban tras la recuperación.

“Lo he vivido en carne propia. Hay días que siento que el cáncer no es solo el cáncer, sino lo que viene después. Secuelas como la fatiga crónica, los dolores articulares. Bueno, y las medicinas que tomo que dan una cantidad de efectos secundarios, pero ¿sabes una cosa? Yo me meto. Voy a estar bien. Esto no va a poder conmigo”, aseguró.